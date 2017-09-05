Французский фотограф: За девять лет минчане стали похожими на европейцев 5 5.09.2017, 13:42

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Клеман Бриен приехал в Минск, чтобы в рамках Месяца фотографии прочитать лекции и сделать проекцию на городской ратуше.

Пока все готовилось, citydog.by поговорил с Клеманом Бриеном о Минске, минчанах и немного о современном искусстве.

«За 9 лет минчане стали похожими на европейцев»

«Последний раз я был в Минске примерно 9 лет назад. Сейчас город и люди сильно изменились и продолжают меняться.

Вообще у меня пока было не так много времени, чтобы походить по Минску: приехал только в субботу. Могу сказать, что минчане стали похожими на европейцев. Даже по стилю одежды походите теперь на нас.

Мне очень неловко выносить суждения о людях, это такой деликатный вопрос. Но если говорить честно, то есть то, что не нравится. Я много путешествую и заметил, что мир становится одинаковым. Глобализации ведет к тому, что все уравнивается. Мы же путешествуем как раз для того, чтобы найти разницу в культуре, понять специфику мест. А получается, что все стирается, нивелируется.

Но есть и позитивные моменты: минчане преобразились и получили возможность развиваться. Мне больше доводилось общаться с молодыми людьми моего возраста. Все очень-очень любопытные. Особенно людей интересует то, что происходит где-то за границей. Я для них тоже интересен – и это очень приятно.

«Эту черту я обожаю в белорусах»

У белорусов есть черта, которую я просто обожаю, – вы очень спокойные, в плане дзена. Я часто бываю в городах, где люди все время в панике, в истерике. А белорусы – они такие спокойные, это очень здорово.

Может, это вас удивит, но мне и архитектура Минска нравится: люблю гигантизм. Например, Дворец республики – монументальная такая архитектура, мне очень импонируют такие формы, большие вещи.

«Меня не интересует моя французскость»

Изначально я был обычным фотографом, который делает снимок, производит его на плоскость, в рамочку ставит. И весь этот процесс перестал меня интересовать. Мне захотелось пойти дальше, придумать, как можно трансформировать эту картинку, что можно с ней сделать. Я интересуюсь фотографией с точки зрения предмета, света. В моем творчестве картинка становится объектом обозрения.

Самый любимый проект я сделал в Берлине. У меня была там «лаборатория идей». Я столкнулся с феноменом: Берлин – город мечты, многие молодые люди мечтают о нем. Я много беседовал с такими людьми, собирал их впечатления об этом городе. Потом ходил в те места, которые они описывали. Получается, сделал проекцию их впечатлений.

Сопоставлять реальные места и накладывать на них впечатлений было очень интересно. В этой работе я соединил субстанцию – какие-то предметы с образами.

Вообще для меня важно в каждом месте увидеть что-то особенное. Иногда меня спрашивают: «Как француз, расскажите о своем искусстве?». Но на самом деле меня не интересует моя французскость. Мне интересно раскрыть и отыскать специфические черты места, города, страны, где я нахожусь.

Например, когда я в Азии, хочу увидеть азиатское. Когда я в Берлине, пытаюсь понять, что такое Берлин.

«Что я буду показывать на минской ратуше»

Так же и родился проект, который я буду показывать на минской ратуше. Он состоит из двух частей: первая – белорусские традиции, мне было очень интересно узнать об этом, именно докопаться до сути; вторая – исторические здания Беларуси. Я не привношу в проект французскость, я работаю с конкретной ситуацией, с конкретной страной.

Я очень рад проекту в Минске, особенно мне нравится фотографический часть о традициях. Там хорошо получились образы.

«Хочу вернуться к камере-обскура»

Особых фишек, касающихся рабочего процесса, у меня нет, адаптируюсь к условиям. Главное, чтобы был вайфай (смеется). Я работаю в очень разны местах, поэтому говорить о мелочах не приходится. Важно хорошо быть экипированным в плане аппаратуры. Я приехал сюда с тремя чемоданами личных проекторов, буду их использовать в работе.

У меня есть мечта – придумать очень простой в использовании фотоаппарат (прям, чем проще, тем лучше), который бы позволил делать картинки большого формата. В принципе, это практически вернуться к камере-обскура: тенду/палатке, с дырочкой, куда помещается линза. Можно сделать чашу с водой, свет будет поступать через нее на лист бумаги и таким простым способом создавать большую картинку. Я все время думаю об этой идее, но руки не доходят.

«Люблю Майкла Джексона, знаю Алексиевич»

Я не большой фанат современного искусства, потому что оно слишком подвластно рынку. Если говорить о фотографии, то мне нравятся 20-е и 30-е годы. А из художественных стилей люблю конструктивизм, в частности русский. В этих стилях привлекает отображение человеческой эмансипации, эволюции – в этих стилях много человека, отображения общества и социальной стороны. А современное искусство очень эгоцентрическое.

Еще я очень люблю французский импрессионизм и немецкий романтизм: в этих стилях много работы цветами. А мне, как фотографу, важно, как пойман свет и так далее.

А вот с чтением, честно говоря, у меня проблемы. Я мало читаю. У меня просто не хватает терпения и я засыпаю над книжкой. Меня больше интересует визуал либо музыка. Из музыки предпочитаю 1980-е: синтетический звук, танцевальные композиции. Например, люблю Майкла Джексона и Pink Floyd. Электро-рок тоже нравится, да и еще много всего.

К сожалению, из белорусских деятелей никого не знаю, разве что Алексиевич. Но вчера был в художественном музее, там особенно запомнились работы Мая Данцига.

«В Минске нужно было собрать много документов»

Еще я интересуюсь политикой, достаточно внимательно за ней слежу. Кстати, для того, чтобы сделать проекцию у ратуши в Беларуси, нужно было много всяких запросов сделать, документов собрать. Я к этому совсем не привык, обычно все делаю спонтанно: прихожу на место и делаю проекцию.

Мне кажется, чем больше спрашиваешь разрешение, тем меньше у тебя шансов его получить. Поэтому я обычно действую захватническими методами: прихожу, делаю, убегаю. Но у вас такое не сработает.

Но вообще, я бы хотел еще не раз вернуться в Беларусь.