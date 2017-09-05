Как власти Азербайджана использовали «черную кассу» для взяток в Европе 4 5.09.2017, 13:56

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Ильхам Алиев

Через фиктивные компании в Британии для этих целей было «отмыто» почти $3 миллиарда.

Власти Азербайджана использовали так называемую «черную кассу» для выплаты взяток европейским политикам, которые лоббировали интересы Баку. Об этом говорится в расследовании журналистов OCCRP, пишет rbc.ua.

Сообщается, что власти Азербайджана через фиктивные компании в Британии Metastar Invest, Polux Management и т. д. отмыли около 2,9 млрд долларов.

По данным журналистов, на сегодня эти компании не действуют, однако ранее они перечисляли деньги европейским политикам, которые лоббировали интересы Баку.

В частности, немецкий политик Эдуард Линтнер в октябре 2013 года получил 61 тыс. евро от Polux Management. После этого он возглавил комиссию наблюдателей от Германии на выборах в Азербайджане и оставил о них положительный отзыв.

По данным OCCRP, с 2012 по 2014 год он получил 891 тыс. евро от британских компаний. Кроме того, деньги от Polux Management получил директор ЮНЕСКО Калин Митриев, жена которого проводила выставку «Азербайджан - пространство толерантности».

А экс-руководитель Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте за два года получил более 2 млн евро от тех же британских фирм. На сегодня его подозревают в противодействии принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

Также сообщается, что пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева официально заявила, что «ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям».