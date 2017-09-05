Bild: В учениях «Запад-2017» могут принять участие до 240 тысяч военных 8 5.09.2017, 14:14

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В Европе никто не верит Кремлю.

Менее чем через десять дней Россия начнет военные учения "Запад-2017" у границ Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Финляндии. По данным Минобороны РФ, "антитеррористические учения", которые продлятся с 14 по 20 сентября, являются "оборонительными". Но "в Европе никто не верит Кремлю", пишет корреспондент Bild (перевод — inopressa.ru) Юлиан Рёпке.

"Страны нашего региона поступили бы крайне безответственно, принимая заявления российского Министерства обороны за чистую монету", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник литовского Минобороны Робертас Шапронас. По его словам, предыдущие учения "Запад-2009" и "Запад-2013" носили отнюдь не оборонительный характер. Такого же мнения придерживается и ведущий сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве и немецкий политолог Андреас Умланд: "Вторжение на юге и на востоке Украины привело к тому, что теперь к вербальным заверениям российских государственных органов относятся менее серьезно, чем прежде".

Если верить российскому Минобороны, то нынешние учения будут не столь масштабны - в них должны принять участие 5,5 тыс. российских военнослужащих, причем 3 тыс. из них будут находиться на территории Беларуси. "Но информация в СМИ, различные исследования и аналитические заключения свидетельствуют о более масштабных учениях", - продолжает Умланд.

Финский военный эксперт Андреас Турунен заявил Bild следующее: "Я ожидаю, что общая численность военнослужащих на учениях "Запад-2017" составит от 100 до 240 тыс.".

Также, продолжает Рёпке, никто не верит "в заверения России об антитеррористическом характере учений, в том числе из-за того, что в учениях, по данным самого Кремля, будут задействованы 250 танков, 200 артиллерийских орудий, в том числе ракетных, 70 самолетов и 10 военных кораблей". "У России в ходе учений будет цель-минимум и цель-максимум, - полагает Умланд. - Как минимум Россия заинтересована в доминировании над Беларусью. Кроме того, она преследует цель запугивания и приведении в состояние неуверенности близлежащих восточноевропейских стран, экономик и народов".

Эксперт считает возможным, но маловероятным и тот сценарий, что "Путин может воспользоваться учениями в качестве маскировки для оккупации Беларуси или нового вторжения на Украину", передает издание.

Умланд добавил: "Поскольку в Латвии и Эстонии проживают большие российские меньшинства, Кремль может объявить себя их защитником. Поэтому нельзя исключать повторения здесь внезапного появления "зеленых человечков" без опознавательных знаков, как это было в Крыму".

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».