Европейская народная партия приняла резолюцию в поддержку демократии в Беларуси 3 5.09.2017, 14:33

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Резолюция с требованием улучшить ситуацию с правами человека была одобрена единогласно.

Крупнейшая в ЕС Европейская народная партия призывала Беларусь принять меры для улучшения ситуации с правами человека. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский: «Принято единогласно! Сейчас на политической ассамблее ЕНП была принята резолюция по Беларуси».

Согласно резолюции Европейская Народная Партия:

1. Осуждает массовые аресты в Беларуси и нарушение правa на демонстрации.

2. Осуждает принятие ряда репрессивных законов в Беларуси, ограничение основных прав на свободу собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также предоставляет дополнительные полномочия и иммунитет от судебного преследования Комитета государственной безопасности (КГБ) должностных лиц.

3. Призывает правительство Беларуси немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных в Беларуси, в том числе Дмитрия Полиенко, Михаила Жемчужного, Aлексея Желнова и Игоря Комлика, а также тех, чья свобода передвижения была ограничена, немедленно и безоговорочно и гарантировать полное восстановление их гражданских и политических прав.

4. Вновь призывает власть выполнить рекомендации Международной организации труда в отношении профсоюзов, а также прекратить репрессии и преследование лидеров и активистов РЭП.

5. Призывает власти Беларуси отменить статью 193.1 Уголовного кодекса.

Выражает озабоченность в связи с выдачей Министерством юстиции Республики Беларусь политически мотивированных предупреждений ОГП, движению «За свободу», Партии БНФ. Также выражает озабоченность в связи с отсутствием прогресса в регистрации партии «Белорусская христианская демократия», «Социально-христианское движение» и других общественных объединений Беларуси.

6. Настоятельно призывает правительство Беларуси выполнять свои обязательства перед ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, а также либерализовать как законодательство и практику, что позволит гражданам реализовать право на публичный протест.

8. Настоятельно призывает правительство Беларуси предпринять необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что будущие выборы будут свободными и справедливыми, включая время до, во время и после выборов.

9. EНП считает необходимым поддерживать диалог - в рамках четких указаний - с представителями белорусских властей и использовать все имеющиеся возможности для продвижения демократических реформ в целях улучшения ситуации в Беларуси. На основе принципа субсидиарности и права каждого гражданина принимать участие в принятии решений, этот диалог должен быть частью круглого стола, при активном присутствии представителей белорусской оппозиции.

10. ЕНП призывает международные финансовые институты, правительства и бизнес принимать во внимание положения настоящей Декларации при осуществлении сотрудничества с властями Беларуси.

13. EНП также выражает глубокую озабоченность по поводу военных учений «Запад-2017» Российской Федерации и Беларуси, которые являются вызовом и угрозой для безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы.