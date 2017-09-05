Тимофей Калачев: Наша сборная всегда была крепким орешком 2 5.09.2017, 14:45

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Тимофей Калачев

Известный футболист не остался в стороне от провала команды в отборочном цикле ЧМ-2018.

В недавнем прошлом полузащитник сборной Беларуси Тимофей Калачев, защищающий ныне цвета "Ростова", тоже не остался в стороне от провала команды в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Беларуси очень сложно противостоять другим сборным. Когда твой уровень не соответствует уровню других команд, то и результат получается соответствующим. Однако такого нельзя сказать про сборную Люксембурга, она не может быть сильнее белорусской. Тем не менее, мы им проиграли, - сказал Тимофей Калачев в комментарии championat.com.

В команде происходит обновление. Те футболисты, которые играли за сборную раньше, завершили свои выступления. Меняется вектор развития, вызывается много игроков из чемпионата Беларуси. Но достичь успешного результата не удается.

Раньше очень много белорусских футболистов играло в России, в Европе, они были высококлассными игроками. Сейчас же из Беларуси практически никто не выступает за рубежом. Наша сборная всегда была крепким орешком и давала бой каждой команде, в отличие от нынешней.