Коварный план Путина и Лаврова 5 Андрей Зубов, «Обозреватель»

5.09.2017, 14:57

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Что стоит за маневром по Донбассу, озвученном на заседании БРИКС в Китае.

Заявление, которое сделал Путин на заседании БРИКС, сделано не случайно в годовщину Минских соглашений. Это попытка Путина пересмотреть эти соглашения и отказаться от самого главного в них – восстановление контроля над границей между Украиной и Россией украинскими пограничными силами. То есть переведение конфликта на Донбассе во внутриукраинский конфликт. Это когда внешняя граница контролируется Украиной, а внутри этого анклава решается вопрос о будущем тех или иных районов Донбасса с помощью миротворцев, сил ОБСЕ и т.д.

Путин же предлагает другой вариант, очень коварный. Практически закрепляется нынешняя граница, и именно она и только она, он специально это подчеркнул, будет под контролем миротворцев ООН. Миротворцы ООН будут охранять безопасность сил ОБСЕ, но только по линии разграничения между самопровозглашенными образованиями и самой Украиной. Собственно говоря, в этом суть вопроса. Это не отступление, это маневр, который наоборот предполагает закрепление статуса "ЛНР" и "ДНР". Об этом статусе вообще ничего не говорится, кроме одной фразы, которую произнес Путин, что вопросы о размещения сил ООН и отводе войск с линии конфликта, надо будет решать с руководством "ЛНР" и "ДНР". Это предполагает их признание уже не одной Россией, а именно международным сообществом и ООН как правомерного со стороны переговоров.

Коварство этого предложения заключается еще в том, что практически каждый день на линии разграничения гибнут люди – военнослужащие и мирные жители. Разумеется, что такое разграничение приведет к тому, что смертей будет меньше, так как линия разграничения будет под контролем международных сил. Это конечно, положительный момент, которым будет пользоваться Россия.

Выступление Путина – это реакция на то, что в украинском парламенте сейчас близок к принятию закон об объявлении России страной-агрессором, которая оккупирует часть территории Украины. А агрессор теперь говорит – наоборот мы за миротворцев и т.д.

Как же в этой ситуации надо поступить? Украина уже отвергла предложение Путина, но я бы действовал более тонко. Мол, мы готовы и на миссию ООН, но только как на временную меру, ни на минуту не отменяя Минских соглашений. Они не выполняются, конфликт затягивается, люди гибнут. А соглашение о миротворцах только на линии прекращения огня – это чисто тактическое решение для того, чтобы избежать гибели людей. Но это временное соглашение никак не предполагает полное исполнение Минских соглашений.

Думаю, это было бы наиболее правильное решение. А то, что разыграно Путиным и Лавровым, это хитрый маневр, чтобы выйти за переделы Минских соглашений, получив еще и лавры миротворцев.

Андрей Зубов, «Обозреватель»