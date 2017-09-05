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Лукашенко – Зюганову: Капитализм - это полная чушь

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  • 5.09.2017, 15:13
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Диктатор встретился с главой Коммунистической партии РФ.

«Развитие» белорусско-российских отношений обсуждено на встрече Александра Лукашенко с председателем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной думе Геннадием Зюгановым, пишет БелТА.

«Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся - и многое у нас получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм - это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули», - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что и люди это чувствуют. «Раньше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот, - заметил он. - Мы стараемся держаться, но трудновато без вас».


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