Девять вопросов и ответов о ситуации вокруг Северной Кореи 2 5.09.2017, 15:35

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Фото: Reuters/KCNA

Что на самом деле происходит в стране чучхэ.

Провокации со стороны КНДР следуют одна за другой. Пхеньян регулярно проводит новые испытания ракет и ядерного оружия. Самое главное о положении на Корейском полуорстрове - в материале DW.

Страна чучхэ, которой правит уже третий представитель династии Кимов, все сильнее влияет на международную политику. Северная Корея не прекращает запускать ракеты разного радиуса действия, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп не исключил военный ответ на действия Пхеньяна. Почему ситуация на Корейском полуострове обострилась до такой степени и каковы шансы на урегулирование ее дипломатическим путем?

Как Корейская война влияет на сегодняшний конфликт?

Корейская война, которая продолжалась три года, с 1950-го по 1953-й, по-прежнему серьезно влияет на сознание северокорейцев, хотя на поддержание таких настроений в обществе властям и приходится тратить немало средств. Пропаганда против США остается эффективной также и потому, что Вашингтон и его союзники действовали в той войне без особой оглядки на страдания местного населения.

Все три года ведения боевых действий Соединенные Штаты постоянно бомбили территорию Северной Кореи, в войне погибли, по разным оценкам, до 3 млн ее жителей. Командующий войсками союзников американский генерал Дуглас Макартур даже предлагал применить ядерное оружие. Но тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр ответил отказом и отправил Макартура в отставку.

Официально мирный договор сторонами так и не был заключен, но уже 64 года действует соглашение о перемирии, которое Сеул не подписал. В Южной Корее сейчас находятся около 30 тысяч американских солдат, и их регулярные учения вместе с южнокорейскими войсками воспринимаются в изолированной от мира КНДР как постоянная угроза ее безопасности.

Как живет население Северной Кореи?

Распад СССР и последовавшее за ним прекращение дотаций Пхеньяну, стихийные бедствия, неэффективная система хозяйствования и многолетняя изоляция Северной Кореи нанесли экономике страны огромный ущерб. В середине 90-х годов в КНДР от голода погибли по разным оценкам до 500 тысяч человек. По данным ООН, треть населения страны, особенно в провинции, до сих пор хронически не доедает. Медицинское обслуживание находится в неудовлетворительном состоянии.

Суровый климат с периодическими наводнениями и засухами негативно влияет на урожай сельхозкультур. Пхеньян до последнего времени не мог обеспечить себя продовольствием, завися от его импорта. В последние годы, по оценкам экспертов, из-за не афишируемых властями реформ в сельском хозяйстве и фактического внедрении в нем семейного подряда по китайскому образцу положение стало улучшаться. Наблюдатели даже говорят о росте ВВП на 3-4%.

Однако из-за жестких санкций торговля Северной Кореи с внешним миром падает, в том числе с Китаем - основным партнером, на долю которого приходится до 90%. Международные организации продолжают оказывать Пхеньяну гуманитарную помощь. Так, неправительственная организация Welthungerhilfe поддержала Северную Корею на сотни миллионов евро.

Как Южная Корея оценивает нынешнюю ситуацию?

В южнокорейской конституции от 1987 года записано, что мирное воссоединение Кореи базируется на принципах свободы и демократии. И все же ни так называемая "политика солнечного тепла", проводившаяся южнокорейскими левыми президентами Ким Дэ Чжуном и Ро Му Хеном в начале нового тысячелетия, ни жесткий курс их предшественников и наследников из правого лагеря не привели к каким-либо устойчивым результатам в сближении соседей.

После внутриполитического кризиса в Южной Корее весной 2017 года и импичмента правого президента Пак Кын Хэ новым главой государства был избран представитель левых сил Мун Чжэ Ин. Он делал ставку на развитие взаимопонимания с Северной Кореей, объявил о дистанцировании от США и планах по более самостоятельной политике в отношении северного соседа. Но постоянные новые испытания ракетного и ядерного оружия Севером, похоже, заставляют Муна ужесточить позицию.

КНДР пока игнорирует предложения президента Муна о переговорах. А переменчивая политика США в отношении корейской проблемы еще больше усложняет его задачу. Мун Чжэ Ин работает над тем, чтобы Сеул не стал политическим заложником регионального конфликта.

Как мог бы развиваться военный конфликт?

Как в Северной, так и в Южной Корее находится большое количество вооружения. Но за этими странами также стоят давние соперники по Корейской войне - КНР и США. В случае военного конфликта в него также могут быть втянуты Япония, Россия и, возмжно, страны НАТО, в том числе Германия. Полноценная война между Северной и Южной Кореями могла бы за короткое время привести к миллионам жертв, даже без использования ядерного оружия. Южнокорейская столица Сеул, в которой проживают около 10 миллионов человек, расположена лишь в 40 километрах от границы с КНДР.

И потому находится в пределах досягаемости мощной северокорейской артиллерийской группировки, насчитывающей, по оценкам специалистов, до 10 тысячи единиц. Пхеньян за десятилетия подготовки к возможной войне хорошо укрепил и замаскировал ее. И вся громадная военная мощь США не в состоянии нейтрализовать эту группировку . Кроме атомных бомб (от 10 до 30 ядерных боезарядов) Ким Чен Ын, судя по всему, располагает тоннами химических и биологических отравляющих веществ. Хотя в долгосрочной перспективе у Северной Кореи нет шансов выиграть войну, ее начало грозит в буквальном смысле превратить Корейский полуостров в руины и пепел.

Как Трамп изменил политику США в отношении КНДР?

С начала президентства Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Северной Кореи заметно изменилась. Летом этого года большой резонанс вызвала трагическая судьба американского студента Отто Уормбира. Находясь в туристической поездке в КНДР, он был осужден на 15 лет исправительно-трудовых работ за кражу пропагандистского плаката в отеле. После 18 месяцев пребывания в северокорейской тюрьме он в состоянии комы был возвращен в США и, не приходя в сознание, через несколько дней скончался. Врачи поставили Уормбиру диагноз "яжелая неврологическая травма". Отец студента заявил, что его сын был "терроризирован и подвергнут жестокому обращению".

А после недавних провокаций со стороны Северной Кореи Дональд Трамп пообещал ответить "с огнем и яростью" в случае, если Пхеньян продолжит испытания ракет. Президент не исключил и нанесения ядерного удара. Реакция Трампа, констатировали наблюдатели, была непривычно эмоциональной для американских лидеров, президент использовал схожую с Ким Чен Ыном риторику. Обе стороны немного успокоились лишь после настоятельных призывов сохранять сдержанность. Но спустя несколько дней США и Южная Корея, несмотря на протесты северного соседа, начали ежегодные военные учения.

Почему Китай не торопиться оказывать давление на Северную Корею?

Запад ждет от Китая, что он усилит давление на Северную Корею. При этом речь идет, прежде всего, о поставках нефти. Но китайские власти отказываются от этого и продолжают поставлять нефть наряду с продуктами питания, называя это "гуманитарной помощью". При этом Пекин придерживается принятых Совбезом ООН санкций против КНДР, которые, в том числе, запрещают импорт северокорейского угля и других полезных ископаемых.

В целом неясно, насколько сильно Китай вообще способен повлиять на действия Северной Кореи, которая продолжает проводить ракетно-ядерные испытания, несмотря на настойчивые предупреждения из Пекина. КНР боится смены режима в КНДР, особенно если это приведет с к поглощению Севера Югом. Поскольку в таком случае Корейский полуостров полностью окажется в зоне влияния США, а американские солдаты будут находиться прямо на границе с Китаем - кошмарный сценарий для Пекина.

Россия - больше чем просто тихий наблюдатель?

В Москве признают, что испытания Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет являются "серьезной угрозой для судоходства и авиасообщения в регионе" и подвергают опасности граждан. В конце концов, Россия тоже граничит с Северной Кореей. С другой стороны, Москва, как и Пекин, предостерегает США от военных действий и хочет добиться дипломатического решения проблемы Корейского полуострова.

Кремль присоединился к санкциям ООН против Северной Кореи, добившись удаления из них самых радикальных предложений, например, полного запрета на использования за рубежом труда северокорейских рабочих. Россия против полной изоляции Пхеньяна, в Москве активно продают туры в КНДР. А в утренней программе Первого канала в августе целую неделю показывали репортажи, восхваляющие красоту этой страны.

Какова позиция ООН?

В прошлом году ООН представила обширную стратегию по будущей совместной работе с Северной Кореей в последующие пять лет. В тесном сотрудничестве с властями КНДР ООН хотела бы способствовать экономическому развитию этой страну. Этому очевидно мешает ракетно-ядерная программа Северной Кореи. В начале августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении самых жестких в истории санкций против этой страны.

Теперь запрещено закупать из КНДР не только уголь и железо, но также рыбу и морепродукты. Из-за этого страна потеряет около миллиарда евро. Кроме того, в черный список ООН внесены многочисленные внешнеторговые организации КНДР.

Каковы шансы на успех дипломатии?

Переговоры с Северной Кореей - это серьезный вызов. Еще на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР эта страна показала себя как мастер играть на противоречиях участников для того, чтобы добиться для себя максимальной выгоды. Вместе с Китаем, Россией, США, Южной Кореей и Японией она шесть лет вела переговоры о приостановке ядерной программы, не давшие в итоге результата.

Если же говорить о нынешнем положении вещей, то Северная Корея теоретически могла бы заморозить свою ядерную и ракетную программы в ответ на отказ США и Южной Кореи от проведения новых совместных военных учений. С такой инициативой недавно выступили Китай и Россия. Но Сеул и Вашингтон до сих пор отвергают это условие. Хотя в случае успеха США и КНДР могли бы провести двусторонние переговоры о заключения мирного договора, который мог бы заменить соглашение о перемирии от 1953 года.

Проблема в том, что Южная Корея тогда должна была бы официально признать существование второго корейского государства, которое сейчас де-юре рассматривается как бандитское формирование, временно занимающее северную часть полуострова. А у Вашингтона не осталось бы серьезных аргументов для оправдания присутствия своих военных в Южной Корее. И в итоге доминирующая роль США в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы быть ослаблена.