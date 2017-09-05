Как белорусы съездили на девять дней в Марокко за 650 евро на двоих 5.09.2017, 15:41

Ольга Миронова в декабре съездила в Марокко, а на обратном пути заглянула в Италию.

«Самое невероятное впечатление за девять дней — от дороги из Марракеша в пустыню через горную цепь: зеленые предгорья сменяются снежными вершинами, а затем переходят в настоящую марсианскую пустыню», — описывает Ольга Миронова. Основные расходы на двоих, включая одну визу, перелеты и жилье — до 700 евро, пишет tut.by.

— Легче всего бюджетно ездить, конечно, по Европе: путешествием за 650 евро на двоих в Барселону или на Майорку на 14 дней уже никого не удивишь. Но иногда хочется чего-то другого, непривычного для наших широт. Вот и мы прошлой осенью задумались: куда бы так поехать, чтобы и в тепле побывать, и рождественскую Европу захватить? Выбор пал на Марокко.

Билеты я искала с помощью поисковика azair.eu, а затем покупала на сайте авиакомпании Ryanair. Все жилье бронировала на airbnb. К слову, при полете в Марокко лучше прилетать в один город, а улетать из другого: так можно объехать полстраны и сэкономить. Если самостоятельно оформлять визу в Москве, заплатите 30 долларов. В белорусской турфирме — до 180 долларов, тут уж как повезет. После долгих поисков мы нашли турфирму, где визу нам оформили за 90 долларов.

Стоимость перелетов привожу на одного человека, проживания — на двоих. Из Минска в Гродно мы доехали на поезде (11,2 рубля за билет). Оттуда до Белостока с маршруткой Ticketbus.by (15 рублей за билет). Далее был автобус PolskiBus до Варшавы за 1,5 евро.

Из аэропорта Модлин за 11 евро мы прилетели в Брюссель, аэропорт Шарлеруа. В Шарлеруа заночевали за 27 евро, а потом нас ждала и утренняя 4-часовая прогулка по городу. Сели на самолет до столицы Марокко Рабат, 29 евро.

Марокко — это нечто особенное: узенькие улочки, глиняные стены, бесконечные рынки, пугающие, но по итогу доброжелательные люди. Бесподобная природа, яркие краски, непривычная, но чертовски вкусная еда. Волшебные лампы невероятной чеканки, необычные сувениры, тонны сочных мандаринов на тележках.

Не в хостеле, а в апартаментах в центре Рабата провели две ночи — 37 евро. Билет на поезд Рабат — Касабланка стоил 9 евро, а билет на поезд Касабланка — Марракеш — 13,5 евро. За четыре ночи в Марракеше заплатили 49 евро (опять же, останавливались в центре города). Экскурсия на два дня с ночевкой в Сахаре (пустыня Загора) стоила 45 евро на человека.

Из Марракеша мы вылетели в Милан за 25 евро, где нас ожидала восьмичасовая прогулка по рождественскому Бергамо. Как здорово вернуться из Марокко в старинный город Италии и ощутить абсолютное спокойствие местной жизни по сравнению с царившей недавно суетой.

Самолет до Вильнюса обошелся в 28 евро с человека, а маршрутка Вильнюс-Минск — 20 рублей.

Еще немного цен: 24 евро на двоих за посещение мечети Хасана II в Касабланке. 20 евро — за трансфер в Брюсселе и Милане. 20 евро — за дорогу в аэропорт Марракеша ночью на машине и 4 евро — на автобусе из аэропорта в Рабате. Цены на еду где-то в полтора раза дешевле европейских, чуть ниже белорусских. Например, мандарины — по 0,5 евро за кило. Очень вкусные мандарины! На вкусняшки, лампы и прочие сувениры потратили не больше 250 евро.

И мой маленький совет после поездки: не стоит начинать Марокко с Марракеша. Этот город слишком суетлив и мало отражает настоящее Марокко. Зато в Касабланке или в Рабате все намного более аутентично.