Минобороны: Ждем только российскую авиацию 2 5.09.2017, 15:50

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Подготовка военных учений «Запад-2017» вошла в завершающую стадию.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявляет, что подготовка к проведению совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017" вошла в завершающую стадию. Об этом сообщает interfax.by.

"Органы управления и войска для выполнения задач готовы. Для этого созданы необходимые группировки в районах выполнения учебно-боевых задач. Этими районами будут являться шесть полигонов Вооруженных Сил и два участка местности. Войска туда выведены, развернуты" , - сказал Равков.

По словам министра, "осталось завершить перебазирование авиации, российскую составляющую - 27 летательных аппаратов".

"Свою авиацию совместно разместить на подготовленные аэродромы и завершить мероприятия отмобилизования и приведения в готовность к выполнению задач сил и средств территориальной обороны Глубокского района. Там отмобилизовывается штаб района и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Все остальные мероприятия выполнены", - сказал глава Минобороны.

Он также проинформировал, что на 13 сентября запланировано проведение штабной тренировки по ряду вопросов.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».