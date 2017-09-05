Чиновники согнали школьников из Борисова на матч сборной Беларуси
- 5.09.2017, 15:56
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Некоторые из них думали, что увидят игру борисовского БАТЭ.
На телеканале "Беларусь 5" рассказали, как школьников загоняли на недавний матч молодежной сборной Беларуси по футболу со сборной Греции. Он проходил 1 сентября в Борисове на стадионе "Городской", передает Еврорадио.
В сюжете рассказывается, что "помог административный ресурс". Однако во время опроса болельщиков выяснилось, что молодые люди (и не только) не знали, кто же будет играть. А один из них собирался болеть за... БАТЭ. Наиболее точным оказался ответ "Беларусь и... что-то на "Г".
Кстати, матч молодежная сборная Беларуси проиграла со счетом 0:2. В протоколе отмечается, что на нём присутствовало 4250 человек! Правда, в перерыве трибуны опустели наполовину.