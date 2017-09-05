Японец сыграл хит Despacito на двух калькуляторах 5.09.2017, 16:05

Ролик успел собрать за несколько дней почти 200 тысяч просмотров.

Автор YouTube-канала It's a small world из Японии обнародовал видео, в котором показано, как он играет мировой хит "Despacito" Луиса Фонси на двух калькуляторах. Ролик стал вирусным, успев собрать к настоящему моменту почти 200 тысяч просмотров, пишет korrespondent.net.

В видео автор использует специальные музыкальные калькуляторы, которые получили популярность в странах Азии. Работают они по принципу синтезатора и могут воспроизводить до 20 различных звуков.