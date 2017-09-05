Уроки Путина 2 Иван Давыдов

5.09.2017, 16:41

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Иван Давыдов

Историй на тему «Путин и дети» постепенно набирается уже на толстый сборник.

Все советские дети знали, что Владимир Ильич Ленин не только вождь мирового пролетариата, но еще и лучший друг детей. Он учредил Общество чистых тарелок, научил кота Ваську прыгать через стул и весело играл с ребятишками на новогодней елке. Российских детей, видимо, в ближайшее время ждет что-то похожее, и осталось только дождаться, кому достанутся лавры Владимира Бонч-Бруевича. Потому что историй на тему «Путин и дети» постепенно набирается уже на толстый сборник, и содержанием его станут не только поцелуи в живот.

В рамках необъявленной предвыборной кампании вечный президент РФ уже встречался в июле с одаренными детьми в сочинском центре «Сириус». Рассказал им, что фильм режиссера Стоуна о себе смотрел «на кассетах». Потом беседовал с участниками молодежного лагеря «Таврида». Там аудитория была все-таки постарше, чем в Сочи, поэтому бесед об антикварных магнитных носителях Путин не вел, зато прочел лекцию о печальной судьбе композитора Шуберта (версия Путина здесь несколько отличается от официальной, зато она намного увлекательнее). И наконец, первого сентября президент провел «открытый урок целеполагания» в Ярославле — в режиме телемоста, с возможностью задавать вопросы для юных зрителей из прочих регионов.

Действия президента редко бывают случайными. Нет вопросов к месту: ВРИО губернатора Ярославской области — бывший охранник Путина Дмитрий Миронов, 10 сентября у него выборы, и хотя поляна вычищена до блеска и конкурентов не разглядеть без микроскопа, поддержка Путина никогда не бывает лишней. Нет вопросов и к самому действу: со времен мартовского еще митинга оппозиции в Москве, когда выяснилось, что протест помолодел и что юноши, обдумывающие житье, да и девушки тоже «Вести недели» не смотрят, предпочитая YouTube, где в числе популярных влогеров не только Саша Спилберг, рассказывающая о новинках косметики, но и Алексей Навальный с новостями коррупции, Кремль не без некоторой истеричности ринулся в бой за потерянное поколение. С подачи администрации президента в интернет выкладывались ролики о том, что Навальный — это Гитлер сегодня, а второсортные поп-исполнители записывали клипы, призывающие молодежь избегать посещения митингов. Вот и сам Владимир Путин вовсе не стесняется, раз это требуется для дела, задрав штаны, бежать за электронным комсомолом.

И соратники под стать: первого сентября, например, Сергей Лавров рассказал первокурсникам МГИМО о кознях Запада (это, впрочем, традиция), а Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны «делает многое, чтобы следующее поколение было лучше, умнее и талантливее». В частности, ежегодно открывается как минимум два новых кадетских корпуса. Кстати, вооружившись этим знанием, любой желающий может высчитать, как скоро в России не останется иных средних учебных заведений помимо кадетских корпусов (спойлер: время еще есть, бояться рано).

Это понятные и даже немного скучные мысли. Да, собственно, выступления президента перед детьми тоже ведь не особенно яркие. Что нового, помимо сомнительных с исторической точки зрения сведений о непростой половой жизни композитора Шуберта можно из них узнать? В Ярославле, например, Путин рассказал, что важно развивать искусственный интеллект и что лидер в этой области станет властелином мира, объяснил, что правильно выбрать профессию тоже важно, и «подносить плоды своей деятельности на алтарь отечества» тоже важно (нет, действительно, это цитата, прямо вот так и сказал про «алтарь отечества»). Пообещал освоить дальний космос, предположил, что в будущем полет от Калининграда до Владивостока будет занимать полчаса, и предложил написать сочинение о будущем родины. Надеюсь, мы еще увидим поток талантливых антиутопий. Да, еще намекнул, что историю России изучает по Льву Гумилеву, что, конечно, печально, но все-таки не трагично. Думаю, любой средней руки районный начальник со значком «Единой России» на лацкане итальянского пиджака мог бы произнести похожую речь, что, впрочем, только подчеркивает, что Путин — человек гигантской команды, в которую входят все российские чиновники. Кроме, конечно, утративших доверие, проворовавшихся и севших.

Однако пару уроков из открытого урока о целеполагании и мы все-таки можем извлечь. О его, разумеется, целеполагании. Вот, к примеру, заглянем в российский телевизор. В любой почти момент времени хоть на одном из государственных каналов идет политическое ток-шоу, посвященное украинским бедам и ужасам. Или документальный фильм о катастрофическом состоянии украинской экономики. О страданиях киевских пенсионеров, о безудержном росте тарифов на услуги ЖКХ в Виннице. Это все давно уже не имеет смысла: аудитория определилась со своими симпатиями и антипатиями, одни твердо убеждены в том, что киевская хунта — наследница нацистского рейха, другие к изыскам пропаганды относятся чуть осторожнее, но главное, позиции давно сформировались.

Схема, в которой бесконечное повествование о кошмарах украинцев позволяло отодвинуть Россию на второй план и на контрасте показать, как нам, россиянам, повезло и от чего мудрый Путин со товарищи спасают нас, не работает. Но воспроизводится. Думаю, не для нас, обычных россиян, а для тех, кто эту схему придумал и уже не может соскочить с накатанной дорожки. Ее воспроизводят, чтобы убедить себя, что она продолжает работать, россияне продолжают не замечать Россию, и с Россией можно по-прежнему творить все что угодно, на россиян не оглядываясь. То ли сеанс аутопсихотерапии такой, то ли банальный самообман, хотя здесь тонкая грань.

Рискну предположить, что за встречами Путина с детьми (а ярославский открытый урок очевидно не последняя такая встреча, дети и губернаторы, похоже, выбраны в качестве главных собеседников главного, хоть до сих пор и не названного кандидата в президенты) тоже что-то такое прячется. Это разговор воплотившегося в конкретном человеке государства с самим собой, попытка себе внушить: я не устарел. Я не только прошлое и настоящее. Будущее тоже я. Будущее со мной.

Это первый из обещанных уроков: он, оно, человек или государство, читайте как хотите, все-таки способно испытывать кое-какие сомнения. В абстрактной, отдаленной стратегической перспективе государство может (наверное, в качестве ночного кошмара, но все-таки может) представить себе ситуацию, в которой существует другое будущее, от его «образа будущего» отличное. Говорящее на другом языке и не поддающееся на его манипуляции. Это, скорее, позитивный урок.

Но есть и второй, не столь веселый, который касается тактической перспективы, не абстрактного будущего, а ближайших лет, времени, в которое нам тоже доведется жить. Главный кандидат в президенты в рамках предвыборной кампании (назовем вещи своими именами) встречается с людьми, которые совершенно точно не будут за него на этих выборах голосовать — просто в силу юного возраста. Тратит время. Тратит, потому что не сомневается — в тактической перспективе он здесь надолго. Дети подрастут, придут на участки, вспомнят Шуберта (и хруст французской булки, извините, и дальний космос, и сверхскоростной полет из Калининграда во Владивосток, и алтарь отечества) и поставят галочку в нужный квадрат. Он не спешит и уходить никуда не собирается.

Впрочем, один чиновник из мэрии Москвы заявил на днях, что они «проектируют столицу на 500 лет вперед». И он не шутил. Они тут все надолго и всерьез. И, размышляя о собственном будущем, это следует иметь в виду.

Иван Давыдов, «Сноб»