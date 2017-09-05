В Беларуси назначили нового замминистра МЧС 3 5.09.2017, 16:48

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Игорь Болотов занял место опального Дмитрия Бегуна.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. Соответствующий указ №318 о назначении Игоря Болотова подписал диктатор.

До настоящего времени Игорь Болотов занимал должность начальника управления материально-технического обеспечения МЧС.

Напомним, сегодня в Минске начался судебный процесс над бывшим замминистра МЧС Дмитрием Бегуном. О его задержании по подозрению в получении взятки в марте этого года сообщил лично Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».