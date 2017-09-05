закрыть
5 сентября 2017, вторник, 19:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси назначили нового замминистра МЧС

3
  • 5.09.2017, 16:48
  • 2,801

Игорь Болотов занял место опального Дмитрия Бегуна.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. Соответствующий указ №318 о назначении Игоря Болотова подписал диктатор.

До настоящего времени Игорь Болотов занимал должность начальника управления материально-технического обеспечения МЧС.

Напомним, сегодня в Минске начался судебный процесс над бывшим замминистра МЧС Дмитрием Бегуном. О его задержании по подозрению в получении взятки в марте этого года сообщил лично Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать