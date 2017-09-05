Почему минское «Динамо» проигрывает всем подряд 5 5.09.2017, 16:57

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Инициативы «главного хоккеиста» и Шуневича вышли боком для «зубров».

Минское «Динамо», проиграв шесть матчей подряд, выдало свой худший старт в истории Континентальной хоккейной лиги. Более того, лишь чеховский «Витязь», задачей которого были драки, а не хоккей, начал в 2009 году с еще более продолжительной серии без побед. В ожидании первого в сезоне выигрыша tut.by разбирается, почему надежды «зубров» на плей-офф рушатся уже в самом начале чемпионата.

В конце весны в белорусском хоккее была затеяна очередная перестройка. Причиной послужило не самое удачное выступление национальной команды на чемпионате мира во Франции. Подопечные Дэйва Льюиса проиграли пять матчей из семи, во второй раз подряд сражаясь за выживание, а не плей-офф. Минское «Динамо», традиционно сильно связанное со сборной, тоже попало под раздачу.

Майская революция

19 мая на встрече с президентом глава Наблюдательного совета клуба и министр МВД Игорь Шуневич заявил, что уже в ближайшем сезоне «Динамо» намерено отказаться от легионеров среди хоккеистов и тренеров. Спустя несколько недель решено было оставить четырех иностранцев, в июле их количество увеличили до пяти, а в выходные появилась информация о переговорах «Динамо» с американцем Джеком Скилле. В итоге, легионерская квота постепенно приближается к прошлогодней. Более того, и главным тренером назначили не белоруса, а канадца Горди Дуайера. Все эти изменения и корректировки по ходу лишь подтверждают, что никакой продуманной стратегии изначально не было. Революционные решения принимались в спешке и не анализировались. Просто аховая ситуация на чемпионате мира требовала каких-то действий.

Интересно, что именно минское «Динамо» в кардинальной реформации не нуждалось. В клубе была выстроена хорошая система, команда провела лучший регулярный сезон в истории, а белорусские игроки прогрессировали и получали все больше игрового времени в ведущих звеньях. Да, «Динамо» могло бы подготовить и больше сыгранных троек для сборной, что помогло бы компенсировать недостаток мастерства, но этот вопрос решался и без глобальной перестройки.

Сейчас клуб постепенно возвращается к идеологии прошлого сезона, но к этому моменту был потерян хороший тренерский штаб и ряд ведущих игроков, как иностранцев, так и белорусов.

Финансовые проблемы

Сезон-16/17 клуб завершил с долгами по зарплате. Год получился затратным еще и по причине сложно объяснимых расставаний с рядом лидеров. Команду покинули Ник Бэйлен, Лукаш Краичек и возвращенный этим летом Шарль Лингле. Всем им пришлось выплачивать компенсацию за досрочное расторжение. Возникшие дыры в составе были залатаны новыми подписаниями иностранцев, что привело к очередным тратам.

Со всеми долгами «Динамо» рассчиталось только летом. К этому времени клуб решили покинуть Мэтт Эллисон, Бен Скривенс, Андрей Стась и Сергей Костицын, получившие хорошие предложения от более успешных команд КХЛ.

Замену им клуб нашел только во время предсезонной подготовки. Причем если Юнас Энрот в перспективе видится неплохой альтернативой Скривенсу, то атакующий потенциал Куинтона Хаудена серьезно уступает Эллисону. По своим игровым качествам 25-летний канадец ближе к Андрею Стасю, чем к Мэтту. Хауден может побороться на пятаке, отработать в защите, закрыть обзор вратарю, но в созидании и завершении атак он пока и близко не тянет на роль центрфорварда первого звена.

Увы, рассчитывать на подписание более квалифицированных хоккеистов сейчас сложно, ведь клуб вновь объявил о сокращении бюджета. К тому же, не в пользу «Динамо» говорят и проблемы с выплатами в прошлом сезоне. Теперь потенциальные новички дважды подумают, стоит ли продолжать карьеру в Минске.

Скомканная предсезонка

В межсезонье у клуба полностью сменился тренерский штаб, серьезным изменениям подвергся и состав «зубров». Все это подразумевает дополнительное время на сыгрывание. Казалось бы, предсезонная подготовка минчан будет очень насыщенной, но вместо этого клуб ограничился лишь семью спаррингами. Меньше ни один из клубов лиги не провел. В то же время «Трактор» отыграл 12 встреч, а еще 11 клубов — 10 и более поединков.

По ходу предсезонки было очевидно, что динамовцам не хватает сыгранности, об этом кричало не только качество хоккея, но и результаты — пять поражений в семи играх, включая 2:5 от «Юности».

Очень поздно присоединились к команде легионеры. Юнас Энрот и Джастин Фонтэйн не сыграли на турнире в Минске, а Марк-Андре Граньяни, Куинтон Хауден и Шарль Лингле и вовсе пропустили все предсезонные матчи. Понятно, что о сыгранности и понимании требований тренерского штаба в такой ситуации говорить сложно.

Молчание лидеров

Забросивший вчера «Северстали» Александр Павлович — единственный хоккеист, набравший за шесть матчей более одного очка. При этом 71-й номер команды никогда не был главным снайпером «зубров». За голы и передачи в «Динамо» отвечают другие игроки, статистика которых откровенно удручает. Фонтэйн и Хауден забросили по одной шайбе, Матерухин и Граньяни сделали по одной передаче, а Степанов, Клинкхаммер и Лингле и вовсе не набрали пока ни одного результативного балла.

Те, от кого ждут результата, не демонстрируют своих лидерских качеств, играя вхолостую. В этой ситуации жаль Горди Дуайера, которому отсутствие альтернативы не позволяет делать изменения в составе — максимум тасовать звенья.

Игровые моменты

Говоря о чисто хоккейных проблемах, не стоит забывать, что все они стали результатом предыдущих пунктов. А в игре минского «Динамо» сейчас так много проблем, что сложно определить наиболее существенную. Хоккеисты «зубров» играют недисциплинированно и удаляются чаще всех в лиге — 148 минут штрафа. Клуб хуже всех в КХЛ играет в большинстве: мало того, что реализована лишь одна попытка из 23, но в пассиве еще и две пропущенные шайбы. Динамовцы слабо нейтрализуют меньшинство, занимая по этому показателю 20-е место.

Из всех игроков «Динамо» лишь Артем Волков смог выиграть более половины вбрасываний. Про низкую эффективность в атаке мы уже писали в преломлении на отдельных игроков. Командно цифры выглядят не менее печально: «зубры» реализуют лишь 2,81% бросков и забрасывают в среднем менее одной шайбы за матч. Это также худшие показатели в КХЛ.

Как видим, «Динамо» само загнало себя в глубокую яму, из которой самим же и придется выбираться. Позади лишь десятая часть чемпионата, а это значит, что время на исправление ситуации у минчан есть. И здесь «зубрам» не обойтись без лучших в лиге болельщиков, которые были с командой в победные периоды и, надеемся, поддержат свою команду и в это смутное время. Удастся ли хоккеистам и руководству сохранить их доверие и лояльность, увидим уже в понедельник, когда команда вернется на домашнюю «Минск-Арену». Посещаемость матча с «Трактором» будет ярким показателем отношения болельщиков к нынешнему «Динамо».