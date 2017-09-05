Минобороны Польши выделит полмиллиарда евро на кибербезопасность страны 5.09.2017, 16:59

Кибербезопасностью в Польше будет заниматься государственная компания Exatel.

Глава Министерства обороны Польши заявил о намерении правительства инвестировать 2 млрд злотых (около 475 млн евро) в кибербезопасность. Антони Мацеревич, выступая на открытии Международной выставке оборонной промышленности в Кельце, подчеркнул, что это одно из ключевых направлений обороны, передает «Радио Польша».

По словам министра обороны, кибербезопасностью в Польше будет заниматься государственная компания Exatel.

«В ближайшее время из бюджета Минобороны Польши на кибербезопасность будут выделены 2 млрд злотых. Конечно, в масштабах необходимых предприятий это небольшие средства, но это уже начало, при этом хорошее начало», - отметил Мацеревич.

5 сентября в Кельце началась Международная выставка оборонной промышленности. Это одна из крупнейших в Европе выставок боевой техники, на которой можно ознакомиться с возможностями оборонных технологий Вооруженных сил Польши.