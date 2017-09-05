Правозащитники начали «народную люстрацию» судей 13 5.09.2017, 17:09

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Олег Волчек и Михаил Пастухов намерены привлечь к отвественности судью Фрунзенского суда Минска.

Евгения Писаревича пытаются привлечь к ответственности за нарушения, допущенные во время административного суда над Олегом Волчеком, пишет Беларуская праўда.

2 сентября руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек и бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов направили в суд Ленинского района Минска жалобу. Юристы требуют привлечь к ответственности судью Фрунзенского суда Минска Евгения Писаревича.

Верховный суд не увидел оснований для привлечения к административной ответственности судьи Фрунзенского района Минска Евгения Писаревича. Именно этот судья отказался вызывать «скорую помощь» Олегу Волчеку, которого медики увезли с судебного заседания с гипертоническим кризом.

Ответ заместителя Верховного суда Р.Анискевича решено обжаловать. Новую жалобу в Ленинский суд подписали 20 человек. Но чтобы не платить госпошлину в сумме 23 рублей за каждого, жалобу подали Олег Волчек и заслуженный юрист Республики Беларусь, профессор, член Конституционного Суда (1994-1997 гг) Михаил Пастухов.

«Это судебный претендент, когда обжалуется решение Верховного Суда об отказе привлечь к дисциплинарной ответственности судью районного суда. Раньше граждане получали немотивированные и неаргументированные ответы вышестоящих судов на грубые нарушения судей, которые рассматривали их непосредственно дела, но никто не обжаловал эти решения в суд. Мы хотим начать такую практику и вызвать суд судью Фрунзенского района Минска, чтобы с его коллегами рассматривать вопрос, с какими он нарушениями вёл административный процесс», – отметил Олег Волчек.

Правозащитник привел семь оснований, по которым судью Е.Писаревича нужно привлекать к дисциплинарной ответственности:

отказ допустить к делу Волчека свидетелей защиты;

игнорирование требований вызвать скорую помощь, когда Волчеку стало плохо;

удаление в совещательную комнату по его отводу (что не предусмотрено ПИКоАП);

затягивание судебного процесса до позднего вечера, не объявляя перерыв на отдых и прием пищи (и то при том, что это не уголовный процесс, где такое бывает в практике по сложным делам);

отказ приобщить все доказательства невиновности Волчека;

вынесение заочного решения без участия самого Волчека, которого увезла «скорая помощь».

«Я и Михаил Иванович Пастухов хотим привлечь внимание общественности, что такие нарушения судебного процесса можно выявлять в любом деле. Мы отмечанием, что упали требования к судьям по неукоснительному исполнению своих непосредственных обязанностей. И это докажем в суде, куда пригласили не только судью, но и других свидетелей», – считает Олег Волчек.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в “Марше рассерженных беларусов”, который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.

В третий раз суд заочно оштрафовал на 585 рублей – Олега Волчека забрала скорая помощь с гипертоническим кризом. Тогда судья Е.Писаревич отказался вызвать «скорую помощь» подсудимому, которому стало плохо. Медиков вызвал правозащитник Андрей Бондаренко: бригада скорой помощи увезла Олега Волчека в больницу.

Пятеро граждан рассказали Валентину Сукало о нарушениях со стороны судьи Фрунзенского суда Минска Евгений Писаревича.

17 июля правозащитник подал в Мингорсуд жалобу с просьбой прекратить дело об административном правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения.

1 августа в Минском городском суде рассмотрена жалоба руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека и жалоба его адвоката Александра Галиева на решение суда Фрунзенского района Минска. Судья Минского городского суда Е.Хаткевич прекратил административное дело из-за «малозначительности деяний» в отношении Олега Волчека.