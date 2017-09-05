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Видеофакт: Житель Германии установил необычный мировой рекорд

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  • 5.09.2017, 17:17
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Рекордсмен показал, как он умеет обращаться с кружками, наполненными пивом.

Оливер Струмпфель из Германии в 2014 году уже стал мировым рекордсменом, ведь ему удалось одновременно унести 25 кружек пива.

На сей раз он решил взять 27 кружек, но в последний момент подумал, что 30 — это куда более красивое число. А после Оливер добавил ещё одну кружку, так что всего ему пришлось нести 31 «посудину» с пенным напитком, пишет 120.su.

Увы, но рекордсмен опрокинул 2 кружки, так что их осталось 29. Однако, достижение мужчины не становится от этого менее впечатляющим — он пронёс на расстояние 40 метров кружки с пивом, общий вес которых составлял более 69 килограммов.

В любом случае, рекорд состоялся, а Оливер готовится к новым свершениям, хотя ради них ему приходится много времени проводить в тренажёрном зале.


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