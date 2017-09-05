Украинские журналисты нашли подарок Лукашенко Януковичу 13 5.09.2017, 17:25

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Фото: censor.net.ua

В охотничьей резиденции беглого президента Украины нашли подарок от белорусского диктатора.

Журналист Ирина Ромалийская в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказала о своем путешествии в охотничью резиденцию беглого президента.

"Добраться нужно до села Сухолучье Вышгородского района. 80 километров от Киева по прекраснейшей дороге. Кстати, хороший асфальт заканчивается аккурат в метре после последнего въезда в резиденцию", - пишет она.

Резиденция открыта для туристов, хоть их здесь практически нет. Вход - 50 гривен. При этом охранник на входе рассказал, что сюда можно и выбраться с палатками Это будет стоить 50 гривен за человека и 200 гривен за палатку. Мангал обещают дать бесплатно. Лошади и олени ходят просто между деревьями, а вот свиньи - уже за оградой.

Фото: censor.net.ua

Далее за высоким забором - сама резиденция. В пруду, куда недавно выпустили мальков, можно увидеть и крупную рыбу. На берегу - Дом Рыбака.

В этом Доме сейчас находиться небольшое кафе, в котором можно увидеть чучело зубра, табличка на котором гласит, что это подарок Януковичу от Лукашенко. По словам бармена кафе, резиденция была разграблена, поэтому предметов былой роскоши Хонка - деревянный домик, где останавливался бывший президент, заперт, экскурсий в него не водят. На окнах - жалюзи или шторы. Но кое-где все же можно разглядеть пустые комнаты или остатки мебели.

Фото: censor.net.ua

За хонкой - набережная и оборудованный причал для яхт.

"Строение, которое, по всей видимости, было оружейной. И тир - такой, когда мишени приближаются к стрелку. Только вряд ли Янукович стрелял по манекенам и какому-то мусору. Предположу, что так уже развлекались те, кто здесь был поставлен для того, чтоб сохранить имущество", - пишет журналист, добавляя, что вокруг много гильз. Открытыми в резиденции оказались лишь двери церквушки.

Фото: censor.net.ua

Журналист также отмечает, что в резиденции "Сухолучье" можно просто погулять и понаслаждаться видами, запахами соснового леса и тишиной.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua