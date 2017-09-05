закрыть
5 сентября 2017, вторник, 19:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус из Китая: В одной из школ английскому учат с шести месяцев

4
  • 5.09.2017, 17:59
  • 1,860

Антон Гиль рассказал о жизни в Шанхае и браках по расчету.

Белорус Антон Гиль три года учился в Китае и стал там своим. Молодого человека с дипломом финансиста позвали в крупную китайскую компанию, которая занимается криптовалютами. Теперь он готовится управлять инвестициями, привыкает к местной кухне, постигает восточную гимнастику и сходит с ума от «китайского интернета». В интервью tut.by Антон рассказал о ценах на жилье, особенностях местной кухни и в целом о своей жизни и приключениях в Поднебесной.

«В одной из школ английскому учат с шести месяцев! То есть младенцев, которые еще не говорят»

Антон впервые попал в Китай на третьем курсе университета — поехал в Пекин на языковые курсы. Жил там целый год, домой прилетал только сдавать сессии. Учеба в Поднебесной настолько понравилась, что молодой человек решил закончить там магистратуру. Так после четвертого курса выпускник «нархоза» оказался в Шанхае, в третьем по значимости университете страны — Фуданьском. Учебу продолжил по своей специальности — «финансы и банковское дело».

— В университете я учил китайский, но в магистратуре из соображений рациональности выбрал обучение на английском. По сути, набор иероглифов — это алфавит из 50 тысяч знаков, из которых действительно используются около 20 тысяч. Китайцы говорят: чтобы свободно читать газету, нужно знать 2−3 тысячи иероглифов, а образованный человек должен владеть 8 тысячами. Чтение и письмо — это самое трудное в их языке, потому что в написании иероглифов особой логики нет, — рассказывает Антон.

Впрочем, это не единственная трудность, с которой белорусу пришлось столкнуться в Китае. Совсем не просто оказалось найти в Шанхае жилье.

— Когда я учил язык в Пекине, жил в университетском общежитии. В магистратуре такой роскоши не было. Квартиру искал сам, еще до приезда в Шанхай: нашел стажировку, по которой предоставляется жилье. Но что-то бесплатное — часто ненадежное. За первые четыре месяца я по разным причинам переезжал пять раз. Снимать квартиру в Шанхае самостоятельно для студента неподъемно. Цены на недвижимость безумно высокие: много людей, огромный спрос. Отсюда и спекуляции. Китайцы — люди зажиточные, любят инвестировать, в том числе в недвижимость. Пузырь раздувается, цены растут. Снять студию в районе, который удален от центра (примерно как Грушевка в Минске), будет стоить 1000 долларов в месяц. Комнату в квартире — 450 долларов. Правда, вместе с коммуналкой и интернетом.

Официально студентам нельзя работать, что еще больше усугубляет их финансовые трудности.

— Но, конечно, все ищут обходные пути. Для иностранца самое простое — пойти преподавать английский. Безусловно, я тоже подрабатывал, иначе — никак. Или работаешь, или голодаешь. 100 долларов в Минске и Шанхае — это разные суммы, — рассказывает Антон. — Спрос на преподавателей английского огромный, потому что китайцы вкладывают огромные инвестиции в детей, в том числе в английский язык. Если ты не отправил ребенка на курсы, значит, ты о нем не заботишься. В одной из школ детей учат английскому с шести месяцев! То есть младенцев, которые еще в принципе не говорят! Даже лично мне предлагали там подработать, но я отказался.

Еда, в которой «очень много костей», и поисковик лишь для китайцев

Другие цены — тоже ощутимо выше, чем у нас. Например, билет в шанхайском метро стоит полдоллара, или рубль на наши деньги. Поход в кино обойдется минимум в 5−6 долларов, а в отдельных кинотеатрах стоимость билета достигает 20 долларов. Необычная ситуация с питанием. В большинстве стран готовка дома обходится дешевле, чем в городе. Но не в Китае.

— Там дешевле питаться, покупая еду в лавках. Малый бизнес в Китае очень развит, санэпидстанции никого особо не третируют, поэтому открываются и готовят все, — говорит Антон. — За 2−2,5 доллара можно поесть китайского фастфуда и выжить. Конечно, это очень простая и не очень здоровая еда: лапша или рис, обжаренные в большом количестве масла, которое используется несколько раз.

На юге Китая любят пищу поострее и едят больше риса, поскольку он там лучше растет. На севере предпочитают лапшу и пельмени. В традиционной еде, говорит Антон, очень мало мяса и очень много костей.

— Курица, к примеру, будет обязательно с горой костей. Есть нечего, платишь много, к тому же еще и голодный уходишь. Меня спасала уйгурская кухня. Уйгуры — это 10-миллионный народ, который живет на северо-западе Китая. Вот их кухня для нас привычная — много мяса, а не костей.

Еще одна сложность связана с поиском друзей среди китайцев. Антон учился в очень интернациональной группе — вместе с ребятами из Латинской Америки, Азии, Африки, Европы.

Его лучшие друзья были из Турции и Индии, а девушка — из Венгрии. А вот китайских друзей завести не так просто:

— Не потому что не хочется, а потому что не получается — мы на разных волнах. Начинаем что-то обсуждать с людьми из других стран, и оказывается, что и музыку одну слушаем, и мультики в детстве одни и те же смотрели, и новости мы примерно одинаковые читаем, и приложениями примерно одними и теми же пользуемся, поэтому всегда есть общие темы. С китайцами так не получается. У них большой мир, но свой. С информационной точки зрения страна достаточно закрытая, с жесткой цензурой. У них запрещены YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Google. Еще один момент — различия в культуре и восприятии. Китайцы в большинстве своем очень наивные, особенно молодежь. У них, например, нет такого понятия, как сарказм, все принимают за чистую монету.

Что касается интернета, в Китае все свое: и сервера, и поисковик, и мессенджеры, и соцсети, и магазины мобильных приложений.

— Что сказать — «Великий китайский файрвол» (система фильтрации содержимого интернета в Китае. — Прим. ). Их поисковик Baidu — это что-то ужасное. Как-то я целый день пытался пользоваться только китайским интернетом — невозможно, едет крыша. Даже если ты введешь в поисковик точный адрес сайта, он его покажет только на третьей странице результатов, а до этого будет всякий спам, — говорит Антон.

Запрет на выход в «нормальный» интернет можно обойти с помощью VPN-соединения. Иностранцы так и поступают, а среднестатистические китайцы не особо озадачены проблемой «свободной» Сети.

Ультрамарафон в пустыне Гоби: некоторых уносили

За время учебы в Китае Антону удалось поездить по стране. В частности, побывал в пустыне Гоби, причем по беговым делам — в 2016 году участвовал в ультрамарафоне.

— Это был забег в 50 км через пустыню. Физически я не был готов, но поехал за потенциальным опытом. Начали бежать в 7.30 утра, было еще холодно. А в конце я уже почти шел с двумя бутылками воды: из одной пил, из второй обливался. К финишу начались судороги. Вообще, мне кажется, 50 километров — это уже не для здоровья, а «пострадать». До конца добегали не все: некоторых подбирала машина и везла к финишу, — говорит Антон.

Кстати, своей любовью к бегу он обязан именно Китаю.

— Вернулся из Пекина, был четвертый курс, у меня началась депрессия. Я решил это дело как-то разбавить — например, бегать, потому что бег ассоциировался у меня с чем-то безусловно хорошим. Приезжал с учебы, перекусывал и шел на тренировку. Так прошла зима, а я «подсел». Потом, когда снова уехал в Китай, продолжил бегать.

По словам белоруса, китайцы — очень спортивная нация, заботе о здоровье уделяют много времени.

— С утра они уже в парке, занимаются тайцзицюань. Это такая боевая гимнастика — красивые плавные движения. Женщины почтенного возраста на площади в парке занимаются танцами: кто-то приносит колонку, усилитель, есть инструктор и каждый день они репетируют. Это великолепно! И, конечно, многие бегают. А если не бегают, то хотя бы ходят. При этом иногда не переодеваются: могут выйти на пробежку в джинсах и свитере. В таком же виде могут прийти и в тренажерку, в этом плане они довольно странные, — комментирует Антон.

«Белым быть в Китае хорошо, азиатом — нормально»

Китайцы очень уважительно относятся к людям с белой кожей. Любят приглашать иностранцев на свои мероприятия в качестве «свадебных генералов». Причем в буквальном смысле:

— Они почему-то очень тяготеют к европейским традициям. В частности, свадебным. Несмотря на то, что традиционный цвет платья невесты у них красный, девушки часто имеют на свадьбе два комплекта — красное и белое. Не будучи религиозными и тем более католиками, они иногда приглашают на свадьбу католического священника, который читает библию. И все это — ради красивой картинки. Друг из Украины рассказывал: его, абсолютно светского человека, позвали на свадьбу в качестве священника — просто сыграть роль.

Другое дело — чернокожие, которым в Китае сложнее:

— Один китаец сказал, что у них есть что-то вроде поговорки: «Белым быть хорошо, азиатом — нормально, а черным — проблема». Звучит резко, но примерно так они и живут. У меня были друзья из Намибии, которых реально обижали. Например, могли отсесть в общественном транспорте. Но самое забавное, что я видел, — это объявление в одном из городов. Искали ребят с темным цветом кожи для мероприятия. Им надо было сидеть в зоопарке в клетке, соседней с обезьянами, для демонстрации процесса эволюции. Может, это была какая-то провокация, а может — и нет. В любом случае это вызвало большой резонанс среди иностранцев.

Китайцы — большие материалисты. Брак по расчету, а не по любви, там дело нередкое.

— Если среднестатистическую китайскую девушку спросить, за кого она хочет выйти замуж, она ответит, что за мужчину с домом и машиной. Главное — благосостояние, любовь вторична. Все достаточно прагматично, при этом на детей оказывают большое давление. Считается, что как только девушка поступила в вуз, она тут же обязана выйти замуж. Да и парней начинают прессовать достаточно рано: до 25 лет должен жениться, — рассказывает Антон.

По словам Антона, в целом китайцы дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь.

— Я только прилетел в Китай, на учебу регистрироваться нужно было только на следующий день, поэтому мы сначала поехали в другой город, чтобы подняться в Желтые горы — очень живописное место. Где оставить чемоданы? Как добраться завтра до нужной точки? Зашли в какой-то ресторан в этом городе, объяснили ситуацию. Хозяин сказал: «Ну оставляйте чемоданы у меня, а с автобусом я договорюсь — завтра за вами заедет прямо сюда». Мы оставили вещи, пошли на гору. Вечером, когда ложился спать, думал, что, наверно, «плакали» мои чемоданы. Но их никто не тронул, а рейсовый междугородний автобус действительно сделал крюк и забрал нас прямо из ресторана!

Пока у Антона небольшой отпуск, во время которого он должен принять решение: возвращаться ли в Китай — теперь уже не на учебу, а на работу. Ему предлагают место в компании, которая занимается криптовалютами.

— В Китае это направление считается трендовым. Последние четыре месяца я стажировался в одной из крупнейших компаний этого профиля. Возможность работы в Китае я рассматриваю всерьез. Во-первых, там не скатываешься в рутину, все время чувствуешь себя по-особенному, потому что ты другой, это держит в тонусе и греет душу. Во-вторых, это классное место для старта карьеры: как говорят иностранцы, это карьерный мультипликатор. Ты там очень быстро растешь. Да, в Китае все или почти все подконтрольно коммунистической партии, но если говорить о бизнесе и развитии технологий, там все очень прогрессивно. Даже американцы сейчас ведут себя более консервативно и ставят больше барьеров, чем коммунистический Китай. Еще немаловажный фактор — доходы там выше, чем в нашей стране. Расходы, конечно, тоже, но если сравнить, что остается после всех трат, то там все равно больше.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать