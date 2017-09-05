«Ай да Володя, ай да сукин сын» 3 Богдан Яременко

5.09.2017, 17:43

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Богдан Яременко

У «резолюции Путина» по миротворцам на Донбассе нет шансов.

Пока Петр Алексеевич носится с идеей миротворцев ООН на Донбассе как сами знаете кто сами знаете с чем, Путин уже привселюдно дал команду Лаврову внести проект резолюции СБ ООН по этому поводу.

И, конечно, в этой резолюции РФ пропишет все, "как надо". Миротворцы ООН будут защищать миссию ОБСЕ и только на линии разграничения. Да и это "достижение дипломатии" нужно будет согласовывать с "ЛНР" и "ДНР".

Конечно, у этой резолюции нет шансов. Но это хрестоматийный образец, как у противника перехватывают инициативу и разрушают его замыслы на начальном этапе реализации. Теперь уже Украина с союзниками в СБ ООН будет противиться "миротворческим инициативам" РФ.

Ясно, что это – пропаганда, ясно, что стратегически ничего России не даст. Но сомнения посеет, поставит США в неудобное положение (Россия вносит предложения об урегулировании, а США говорят о поставке оружия в Украину). Выиграет немного времени. Кто там сомневался, что россияне умеют играть красиво? Пусть эта "красота" и является высшей мерой цинизма.

А просто Климкину с Елисеевым надо учиться работать, а не вечно сопли жевать. Хотя жевать сопли исключительно в контексте мирного плана Порошенко, конечно, приятно и хорошо для карьеры. А проекты документов пусть россияне с французами готовят.

Богдан Яременко, «Фейсбук»