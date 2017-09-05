Почему в Беларуси не появились свои «айфоны-плафоны» 5 5.09.2017, 17:55

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Фото: cnet.com

Смартфоны и планшеты под маркой «Сделано в Беларуси» состоят исключительно из импортной начинки.

«Рэспублiка» выясняла у производителей, почему вся начинка наших брендов импортная, нужны ли покупателям дешевые аналоги Apple и за счет чего будет расти внутренний рынок.

«Нам это неинтересно»

Разобраться в том, как чувствуют себя наши производители компьютерной техники, оказалось непросто. Многие компании отказались от любых комментариев. Например, в фирме «Астлайн», которая уже более 7 лет выпускает ноутбуки под маркой «АСТ», так прямо и заявили: «Нам это неинтересно».

Руководство компании «Саммит Текнолоджиз», которая, как указано на сайте, с 1990 года выпускает сертифицированные персональные компьютеры белорусского производства Summit Systems, обещало подумать и перезвонить, но пропало с концами.

А в знаменитой «БелАВМ», лозунг которой «Быть лучшими среди первых», на уровне секретаря генерального директора ответили: «Руководство очень занято и с вами общаться не будет».

Поэтому позволим себе сделать вывод: белорусский ноутбук и компьютер скорее мертвы, чем живы. Производитель, которому есть что показать и что рассказать, вряд ли упустит возможность пообщаться с журналистами.

А вот в сегменте смартфонов все гораздо динамичнее, хотя наш рынок по сравнению с другими и не самый крупный. По оценке местных производителей, в стране ежегодно продается около миллиона смартфонов. Правят бал здесь в основном азиатские производители — китайские Xiaomi, Huawei, Lenovo, южнокорейский Samsung. Представлены на рынке сейчас и две белорусские компании, которые выпускают смартфоны под брендами Flycat и Venso.

Настоящий уникум

Сегодня единственным нашим производителем планшетов на рынке является компания «ИТЦ-М», которая под брендом Flycat с 2015 года выпускает устройства под маркой Unicum. Правда, о том, что это наш продукт, многие даже не слышали. Консультанты торговых сетей и то зачастую не догадываются, что продают белорусский планшет, а не, скажем, китайский.

Сейчас в самой компании говорят, что распродают оставшиеся модели и прекращают производство, перебросив все технические силы в сегмент смартфонов. О том, как наш «Уникум» попытался стать белорусским Apple, рассказывает продукт-менеджер компании Игорь Сенють:

— Сначала мы хотели выпустить на рынок аналог iPAd — устройство с такими же высокими характеристиками, как у американцев. Начали проводить расчеты и поняли, что потребители такой планшет просто не потянут по стоимости. Более того, сборка на наших мощностях также была бы нерентабельна. Устройства получались бы буквально «золотыми» и были бы неконкурентоспособны по сравнению с аналогами, произведенными на китайских заводах.

Так что планшет собирается полностью в Китае. Впрочем, на вопрос «А что же в нем белорусского?» здесь отвечают развернуто. Во-первых, идея, бренд и торговый знак. А во-вторых, дизайн и конфигурация.

Инженеры и разработчики компании учитывают все технологические тонкости, готовят чертежи, инструкции, разрабатывают прошивку под свои устройства, оптимизируют их работу и выявляют все технические недочеты.

Получается, весь интеллектуальный труд осуществляется непосредственно внутри страны, а вот сборка устройств и контроль качества — в Китае. Точно так же поступает большинство известных мировых брендов, и понятно почему. Подход позволяет выпускать белорусский гаджет по довольно приемлемой цене: Unicum в зависимости от модели обойдется покупателям в 173—257 рублей.

Обвал рынка

Сколько устройств компания продала за минувший год, Игорь Сенють не разглашает, сославшись на коммерческую тайну. Но говорит, что бренд вошел в десятку самых популярных планшетов на внутреннем рынке. Практически все устройства здесь уже распродали и больше заказывать новые партии не планируют:

— Сегодня многие производители не рискуют выпускать планшеты: емкость этого сегмента сократилась на треть и продолжает падать по всему миру. Телефоны люди меняют часто, а планшет покупают в основном один на семью в среднем хотя бы на два года. Китай тоже приостанавливает выпуск запчастей для планшетов, потому что многим компаниям этот продукт уже не так интересен.

Более того, само производство гаджета становится, мягко говоря, не совсем выгодным. Хотя в «ИТЦ-М» признаются, что сейчас рентабельность очень низкая, конкурировать с крупными мировыми брендами довольно непросто.

Когда гиганты демпингуют, за ними должны следовать и остальные игроки. Иногда «взрывают» рынок низкими ценами россияне. В результате некоторые производители работают в ноль или даже в минус.

В любом случае, белорусские «Уникумы» успели «засветиться» на рынке и полюбиться многим пользователям. И жалеть о том, что белорусские планшеты с забавным логотипом с кошачьми ушами скоро исчезнут с рынка, не стоит. Создатели Flycat уверяют: планов и идей у них еще много.