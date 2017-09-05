Винцук Вячорка об учениях «Запад-2017»: Молчать нельзя! 1 5.09.2017, 18:09

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Винцук Вячорка

Фото: tut.by

Правительство и Лукашенко не являются гарантами независимости Беларуси.

Об этом в интервью «Радыё Рацыя» заявил политический и общественный деятель Винцук Вячорка.

- Насколько вы поддерживаете предосторожности Литвы, Польши, других стран относительно военных учений «Запад-2017», и насколько сам план учений адекватен к ситуации?

- Я считаю, что молчать нельзя, и чем больше тревоги, контрмер и мер, тем лучше. Если делать вид, что ничего не происходит, то это означает провоцировать очень неразумные решения с московской стороны. Москва может решить: если они молчат - значит все позволено. Когда сожрали Абхазию и Южную Осетию, к сожалению, Запад молчал. Когда захватили Крым, то Запад только выразил крайнюю обеспокоенность. Вообще начали на Западе рассуждать по поводу того, стоит ли вредить экономическим интересам из-за какого-то там Донбасса. И это все отслеживается и анализируется московскими аналитиками. Когда нет реакции, то можно идти дальше, но что дальше? Балтия, Польша, Финляндия? Мы этого не знаем, но то, что по дороге в Польшу и Балтию лежит Беларусь, то это очевидно. В этом случае даже недостроенный суверенитет Беларуси препятствует таким замыслам, препятствует пугать. Как вот Владимир Путин трактует сейчас международную политику? Как набор элементов шантажа: я вас пугаю, а вы вокруг меня бегаете.

По мнению Винцука Вячорки, обретение контроля над Беларусью облегчит такой шантаж со стороны России и Путина. Поэтому Вячорка удовлетворен тем, что военные маневры также проводят и в Польше, и в странах Балтии, и теперь в Финском заливе.

- Сам факт проведения таких крупных учений, как «Запад-2017» показывает, что правительство и Лукашенко не являются гарантами независимости Беларуси. Таким гарантом является общество и его соответствующие настроения, его идентичность и готовность защищать свою страну.

Еще один очень тревожный момент. В маневрах участвуют военные части России, имеющие боевой опыт из Абхазии, из Крыма и из Донбасса. Таким образом позиционируется образ нового героя в сочетании с бесконечными российскими сериалами про офицеров, фсбшников и так далее, которые крутятся по белорусскому телевидению. Присутствие таких новых псевдогероев, к сожалению, влияет на сознание многих белорусов, молодых людей, в том числе солдат и офицеров. На самом деле это инъекция абсолютно антибелорусского, имперского интеллекта.

- Когда мы говорим о власти Беларуси, наверное, и там есть умные люди, которые понимают многие вещи о которых вы говорите. Но так ли Александр Лукашенко хочет что-то изменить, или может ли что-то изменить, отказаться от маневров?

- Проблема в том, что сам Александр Лукашенко нас в эту ловушку и завел, и вел в нее все эти десятилетия. Я не сомневаюсь в том, что среди окружения Лукашенко есть аналитики, которые прекрасно понимают, что в генерал-губернаторстве под названием «Северо-западный край» ни их хозяину, ни им самим ничего не светит. В Москве есть свои голодные чиновники. Но у властей сейчас нет выбора, и они пытаются выбирать меньшее зло, тянуть время, имитировать. Лукашенко же вообще большой мастер имитации, которая долгое время действовала на западных политиков и даже финансистов. Лукашенко, бия себя в грудь, говорил, что мы хотим реформ, мы обещаем, мы завтра же начнем, но вы же понимаете, что у нас условия, контекст, мы не хотим ни с кем ругаться... Западники мудро кивали головами и ждали, когда же это все придет. А оно не приходит. Я надеюсь все же не на «мудрых чиновников».