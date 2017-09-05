В РФ из-за тайфуна река сменила русло и затопила город 2 5.09.2017, 18:21

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Инцидент произошел в Сахалинской области.

В Сахалинской области России из-за тайфуна "Санву" река сменила русло и затопила город Северо-Курильск.

Местные власти рассказали, что река затопила и снесла большое количество гаражей и автомобилей. Жители сообщают о подтопленных квартирах на первых этажах.

Из-за непогоды повреждены четыре моста, три из них соединяют город с объектами коммунальной инфраструктуры. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

"Циклон прошел, дожди прекратились, ветер стих. Но у нас сейчас серьезные проблемы. Река Кузьминка при прохождении тайфуна поменяла русло и вошла в город вдоль улиц с жилыми домами. Ущерб еще не подчитывали, но он уже составляет несколько десятков миллионов рублей", - сообщил "Интерфакс" вице-мэр города Александр Овсянников.

По его словам, изменившая русло река затопила и снесла большое количество гаражей и автомобилей.

Вся тяжелая техника задействована в том, чтобы вернуть русла реки Кузьминка и еще одной реки Матросская в прежние русла.

Город является единственным населенным пунктом Северо-Курильского района, в нем проживает 2,5 тыс. человек.