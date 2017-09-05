Путин нервничает Тарас Березовец

5.09.2017, 18:56

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Тарас Березовец

План «порешать» все с Трампом с треском провалился, как и прочие «гениальные» затеи ВВП.

Владимир Путин серьезно нервничает. Кризис на Донбассе, безусловно, негативно влияет на ситуацию в Украине. Но все путинские планы и многоходовочки в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пока обернулись против него самого.

Идея запихнуть террористические республики в состав Украины на условиях федерализации, изменений в Конституцию и проведения выборов с треском провалилась. Содержание ОРДЛО обходится в незначительные $2 млрд ежегодно, но цена прайса непомерно выросла – и в первую очередь из-за ужесточения санкций.

План "порешать" все с Трампом также провалился, как и прочие "гениальные" затеи ВВП. Насчет озвученной угрозы относительно того, что оружие из ОРДЛО попадет в другие регионы. Цитирую «Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее.

И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них». Расшифруем путинский новояз. Где эти регионы? В первую очередь, это Сирия, учитывая кто контролирует Керченский пролив и теплые отношения с Турцией. То есть ВВП намекает, что "стволы" из ОРДЛО могут выплыть там.

Размышляем далее. Отметаем Приднестровье как сложный логистически. Остается Северная Корея. У которой сухопутная граница с РФ. И где это будет особенно больно для американцев. И куда российский гибридный "супермаркет" может поставить все, а в особенности системы залпового огня против Южной Кореи.

Владимир Владимирович явно заигрался. Трамп это пока еще не Рейган, но Путин уже точно не Брежнев или Андропов, а нынешняя Россия не чета позднему СССР. Одно дело выслать американских дипломатов из РФ, другое бросить вызов, угрожая карманными террористами из ОРДЛО.

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