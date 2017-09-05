Японец о жизни в Минске: Белорусы очень близки к японцам по менталитету 5.09.2017, 19:08

Фото с сайта tut.by

Акира Фурусава живет в столице уже 17 лет и пытается разговаривать на белорусском языке.

Японец Акира Фурусава родом из небольшого городка Мураяма, в Минске живет уже 17 лет. В 2000 году молодой преподаватель японского приехал в столицу Беларуси, чтобы работать в БГУ. В итоге обзавелся здесь семьей и открыл собственную языковую школу — Центр восточных языков, пишет tut.by.

«Остался в Минске благодаря детям и оригами»

— Интерес к русскому языку у меня появился из-за любви к музыке, — улыбается герой. — Дело в том, что я долгое время играл в духовом оркестре на саксофоне и хотел стать музыкантом. Из композиторов мне больше всего нравились Шостакович, Чайковский, Прокофьев. Оттуда и появился интерес ко всему русскому. Начал читать Достоевского, Толстого. Кроме того, на выбор профессии повлияли жизненные обстоятельства — у моих родителей дотла сгорел дом. Нужны были деньги, а учиться в консерватории у нас крайне дорого. Поэтому я оставил обучение музыке и решил поступить в Токийский институт русского языка. Параллельно записался на курсы по преподаванию японского языка как иностранного.

Сначала Акира уехал работать в Узбекистан, однако там карьера не сложилась. В это же время знакомый из Беларуси сообщил герою, что есть вариант с трудоустройством в Минске.

Фото с сайта tut.by

— Честно скажу, у вас в стране мне поначалу тоже было непросто, — признается Акира. — Думал, что через 2−3 года уеду отсюда, так как у меня совсем не было здесь знакомых и я чувствовал себя очень одиноко. Помог случай — в октябре 2000 года в Минск на церемонию открытия колокола Нагасаки прибыла делегация из Японии. Её участники ездили в Центр медицинской реабилитации в Аксаковщине, а я был сопровождающим. Мы подарили детям, которые находились там, наборы для оригами. Однако местные врачи сказали: «Спасибо большое, но мы не знаем, как этим пользоваться». Тогда я предложил им свою помощь.

Фото с сайта tut.by

Раз в месяц японец приезжал в больницу и вел занятия по оригами. По его словам, в Японии в то время у детей было полным полно игрушек, поэтому они были заняты сами собой. А в Беларуси ребята с радостью общались с новыми людьми. На тихий час все вместе ходили гулять в лес, играли, веселились. Японцы давно разучились получать от этого удовольствие, утверждает Акира. В итоге он начал проводить такие занятия в больницах и школах по всей Беларуси: в Бресте, Гродно, Светлогорске и многих других городах. Герой признается, что именно дети спасли его в то время.

А в 2005 году японец встретился с будущей женой Вероникой. В театре имени Горького готовили спектакль в стиле кабуки. В качестве консультанта пригласили Акиру, а костюмы для актеров шила девушка. Пара вместе уже 11 лет, у них есть сын Рюджи. Сейчас мальчик пошел в первый класс обычной минской школы. Отец сетует, что ребенок совсем слабо знает японский. «Учить других людей и своего сына — разные вещи», — утверждает Фурусава.

Фото с сайта tut.by

«Самое сложное в японском — иероглифы»

— Конечно, учить японский белорусам трудно, — говорит Акира. — Собственно, как и японцам — русский. Языки отличаются коренным образом: и грамматикой, и пунктуацией, и, конечно же, лексикой. Падежи и спряжения — это настоящий кошмар для иностранцев. Белорусский для меня еще сложнее, чем русский, но я чуть-чуть умею говорить и немного его понимаю. По моему опыту, самое трудное для русскоязычных — иероглифы. Впрочем, для японцев тоже — дети в школах обычно терпеть не могут контрольные работы по письму. Некоторые символы читаются по-разному в зависимости от контекста, их нужно просто знать.

Фото с сайта tut.by

По словам Акиры Фурусавы, японский приходят изучать самые разные люди. Обычно это фанаты аниме, сериалов или японского рока. Преподаватель не считает, что такая мотивация — несерьезная. По его словам, именно заинтересованность через популярную культуру — зачастую самая искренняя и долговечная. Сейчас в школе Акиры занимается чуть большее ста человек.

— И в языковой школе, и в БГУ студенты изучают японский пять лет, — рассказывает герой. — Мы специально не спешим, так как быстрее выучить язык на хорошем уровне просто невозможно. Сами японцы всегда очень позитивно относятся к попыткам иностранцев что-то сказать на их языке: достаточно произнести «конничива» или «аригато» — и уже услышите восторженные возгласы. В Беларуси все иначе — иногда гуляю по Комаровке, и продавцы ларьков делают мне замечания об ошибках в русском.

В ближайших планах Акиры — открытие дистанционных курсов изучения японского, а также открытие аналогичного курса по русскому языку для японцев.

Фото с сайта tut.by

«К готовке японских блюд жену не допускаю»

— Вообще, в детстве я хотел стать поваром, — смеется Акира Фурусава. — До сих пор привожу с собой из Японии кулинарные журналы. Когда только приехал сюда, мне было тяжело, так как привычных продуктов было не найти. Родители высылали мне кое-что почтой, но это обходилось очень дорого. Примерно через полгода после переезда впервые нашел в магазине соевый соус японской компании и очень обрадовался — с этим ингредиентом можно вкусно приготовить все что угодно!

Фото с сайта tut.by

В семье готовят как муж, так и жена, однако каждый — свои национальные блюда. К приготовлению японской еды Акира Фурусава Веронику не допускает. По его словам, в Стране восходящего солнца традиционно готовили женщины, однако сейчас кулинарией интересуются представители сильного пола — курсы готовки для мужчин крайне популярны. Для нашего проекта японец приготовил блюдо тори но карааге — по сути, жаренную в панировке курицу, популярную как в качестве основного блюда, так и в роли закуски.

Фото с сайта tut.by

По мнению преподавателя, у белорусов много стереотипов о японской кухне, мол, много морепродуктов, соусы очень острые. При этом японские рестораны Минска, по его мнению, просто ужасны: если отдельные вкусные виды суши еще встречаются, то другие блюда даже близко не похожи на то, что едят в Стране восходящего солнца. Акира уверен: составить впечатление о кухне его страны можно, только съездив в Японию самому.

Фото с сайта tut.by

— Белорусскую кухню очень люблю, особенно супы: борщ, солянку, уху, — говорит Акира. — Все, кроме молочного. Многим моим знакомым японцам нравится селедка под шубой — очень интересный способ приготовить рыбу. Если говорить о том, чего мне не хватает, то это в первую очередь лапша — сколько ни пробовал, ничего не нравилось. Трудно найти японские приправы, соусы — их я в основном привожу из дома. А еще стружку из тунца — ее мы используем, чтобы готовить рыбный бульон.

«Любимые места? Комаровка и Хойники!»

— Впервые в Минск я приехал поездом из Москвы, — вспоминает Акира Фурусава. — Сначала был в старом здании вокзала, потом спустился в метро, и мне казалось, что все невероятно мрачное. Кроме того, люди выглядели очень подавленными. Через пару дней пошел в посольство — тогда уже стояла солнечная погода, и все выглядело куда более радостно. Минск очень отличается от Москвы или Токио — здесь все размереннее, спокойнее.

Фото с сайта tut.by

Японец говорит, что его удивляет белорусская глубинка. После аварии на АЭС в Фукусиме в нашу страну стали часто приезжать делегации из Японии. Нередко их участников в этих поездках сопровождает наш герой. Один из самых запомнившихся визитов был в Хойники. Наш собеседник называет этот город примером восстановления после аварии на ЧАЭС. А еще Акира хвалит местный сыр — японская делегация была от него в восторге.

Фото с сайта tut.by

— На занятиях я стараюсь не только давать языковые знания, но и учить студентов японской культуре, отношению к различным вещам, — говорит Акира Фурусава. — Речь о пунктуальности, ответственности, уважительном отношении к преподавателю. В Беларуси эти вещи очень отличаются. Например, случается, что кто-то не приносит домашнее задание или просит сделать его позже. Для Японии это из ряда вон выходящая вещь. Такой вопрос даже не возникает — все просто сдают работу. Я стараюсь это исправить, чтобы наши студенты могли отправиться в Японию и чувствовать себя там, как дома.

Фото с сайта tut.by

Любимым местом в Минске экспат называет уже упоминавшийся Комаровский рынок. Он нередко прогуливается между торговыми рядами, общается с продавцами. По словам Акиры, в Стране восходящего солнца похожих мест уже нет, поэтому для японцев это экзотика.

Фото с сайта tut.by

— Я думаю, что белорусы очень близки к японцам по менталитету, — уверен преподаватель. — Главное, что нас объединяет, — спокойствие. Это замечают и все мои знакомые, которые сюда приезжают. Раньше, конечно, можно было столкнуться с нетолерантным поведением, но сейчас минчане привыкли к иностранцам в городе. Помню, как много лет назад стоял на трамвайной остановке с группой школьников. Они начали показывать на меня пальцем и кричать: «О! Китаец!» А я повернулся и сказал: «О! Белорусы!» Они засмеялись, и я понял, что это не со зла, — просто их удивила моя внешность. Еще раньше мне очень не нравился белорусский сервис — зачастую грубый или даже агрессивный, но в последнее время все меняется к лучшему.