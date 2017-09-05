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Зюганов поблагодарил Лукашенко за российскую пропаганду в Беларуси

  • 5.09.2017, 19:16
Геннадий Зюганов

Глава КПРФ остался доволен трансляцией российских каналов в нашей стране.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил диктатора за трансляцию российских телеканалов во время встречи в Минске, пишет БелТА.

«Я обратил внимание, вы все показываете. Хотя иногда упрекают, вы абсолютно все показываете», - сказал Зюганов о трансляции российских каналов в Беларуси.

Лукашенко ответил, что в Беларуси придерживаются именно такой политики в информационной сфере. «Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют», — пояснил он.


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