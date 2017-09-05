Зюганов поблагодарил Лукашенко за российскую пропаганду в Беларуси
- 5.09.2017, 19:16
Глава КПРФ остался доволен трансляцией российских каналов в нашей стране.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил диктатора за трансляцию российских телеканалов во время встречи в Минске, пишет БелТА.
«Я обратил внимание, вы все показываете. Хотя иногда упрекают, вы абсолютно все показываете», - сказал Зюганов о трансляции российских каналов в Беларуси.
Лукашенко ответил, что в Беларуси придерживаются именно такой политики в информационной сфере. «Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют», — пояснил он.