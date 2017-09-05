Денис Шунто о сборной Беларуси: Народ жаждет эксперимента 1 5.09.2017, 19:23

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Денис Шунто

Фото: bolshoi.by

Руководитель ФК «Крумкачы» предложил вызвать в сборную Беларуси хавбека «воронов» Филиппа Иванова.

Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто высказал мнение о том, что стоило бы привлечь хавбека минского клуба Филиппа Иванова в сборную Беларуси.

«Хм, как много упоминаний о «Крумкачах» при обсуждении неудач сборной. Хацкевич, Криушенко, Ходасевич, Исаев... А я бы глянул в продолжение всех этих разговоров на Филиппа Иванова в следующем матче сборной! Народ жаждет эксперимента — народ должен его получить. По крайней мере, дополнительный интерес к сборной это бы привлекло», — написал Шунто на своей странице в Facebook.