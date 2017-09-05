Лев Марголин: Массовая продажа валюты населением продолжится 7 5.09.2017, 19:35

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Власти намерены вытаскивать из карманов белорусов последние сбережения.

Оснований для утверждений, что в следующем году рентабельность белорусских предприятий значительно повысится и удастся обойтись без новых заимствований, нет.

Такое мнение сайту ucpb.org высказал экономист Лев Марголин.

Власти планируют, что в следующем году рост ВВП Беларуси составит 3,4%. Причем треть роста обеспечат действующие промышленные предприятия и еще треть – новые производства.

«Правительство пока не обнародовало платежный баланс, поэтому говорить, насколько он сбалансирован и за счет чего, пока сложно. Более того, пока трудно оценить обоснованность правительственного оптимизма насчет «успешной работы экономики», – отметил в комментарии Лев Марголин. – Зачастую мы сталкиваемся с необоснованным оптимизмом власти в этой сфере. Я думаю, речь скорее может идти о продолжении массовой продажи валюты населением. Еще один возможный источник валюты – размещение облигаций на внешних рынках. Это, формально, не кредиты, но по истечении срока выкупать их все равно придется. При этом, с точки зрения обслуживания (процентов), облигации обходятся гораздо дороже, чем кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития и, тем более, чем кредиты МВФ.

Что же касается экономики, то никаких оснований рассчитывать, что в следующем году рентабельность предприятий значительно повысится, нет».