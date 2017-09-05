Как белорус открыл в Техасе оружейный магазин 12 5.09.2017, 19:53

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В Беларуси такое сложно представить.

Удивительно, но в Америке много чего не меняется десятками, а то и сотнями лет. По дороге вы непременно увидите деревянные столбы, а в забегаловках над головами у вас обязательно будут крутиться лопасти вентиляторов. Здесь по-прежнему можно встретить настоящих ковбоев на лошадях и индейцев, тщательно соблюдающих свои обычаи. А еще тут до сих пор действует вторая поправка к Конституции, гарантирующая право на хранение и ношение оружие.

И хотя в 1791 году отцы-основатели приняли эту поправку для того, чтобы дать народу право на восстание против правительства, сейчас у нее немного другой подтекст. Tut.by побывал в Техасе — штате, где к оружию самое лояльное отношение.

Игорь, владелец оружейного магазина в Техасе

Фото: tut.by

Как в Техасе грабят магазины

Прекрасный майский день, суббота, за окном нашего автомобиля стоит 33-градусная жара. Мы заезжаем на тихую одноэтажную улочку Далласа. Проехав пару кварталов, оказываемся перед магазином, на небольшой стоянке перед которым организован настоящий пикник. В этом магазине, как и в десятках других подобных точек в Техасе, свободно продается оружие.

Под навесами разложены салаты и готовятся гамбургеры, чуть поодаль байкеры, будто сошедшие из американских фильмов про плохих парней, жарят на гриле куриные ножки и пьют пиво. Нам повезло попасть на «корпоратив для клиентов», организованный владельцем оружейного магазина — выходцем из Беларуси Игорем.

Выйдя из машины, Игорь спрашивает:

— Соседей предупредили?

— Не, мы ж тихо тут, — отвечает его помощник.

— А полицию?

— Приедет, поговорим…

— Ну ок.

Сложно себе представить подобный разговор в каком-то другом штате. Наверное, только в Техасе можно практически открыто пить пиво и жарить барбекю прямо на улице, и при этом не думать о том, что люди из соседних домов пожалуются в 911.

Вход в оружейный магазин преграждают толстые металлические столбики, забетонированные в землю и большой валун. Это защита от ограбления.

— Самый популярный способ грабежа тут — в 2−3 часа ночи въехать автомобилем в магазин, пробив стену или дверь, загрузиться товаром и быстро смыться. Поэтому вход должен быть максимум укреплен. Эту точку один раз уже грабили, вынесли 50 стволов. Позже преступников нашли и оружие вернули, но мы все равно решили усилить защиту, — объясняет Игорь.

И не зря. Спустя какое-то время нас опять попытались ограбить, но уже неудачно. Мы очень смеялись, когда просматривали запись с камеры наблюдения. Преступники обмотали камень тросом и попытались убрать его с помощью автомобиля:

Чаще всего берут пистолеты и АК

В основном в магазине Игоря продается оружие и все, что с ним связано. Впрочем, это лишь примерно десятая часть бизнеса белорусско-американского предпринимателя. Еще он занимается продажей различных аксессуаров для активного отдыха, горнолыжного снаряжения и беговых кроссовок.

— Начинали с оптики: прицелы, бинокли, дальномеры. Потом подтянулось оружие, и мы начали обрастать всякими сопутствующими товарами — например, камуфляжной одеждой и обувью. Вообще, бизнесом в Америке занимаюсь сразу после переезда из Минска в 2006-м, — признался Игорь.

Спрашиваем, что покупают в магазине чаще всего?

— АК пользуется популярностью всегда и везде (смеется). Ну и пистолеты, конечно. Они у нас разных размеров, на все жизненные ситуации. Например, катаешься ты на велосипеде по лесу, а тебе навстречу рысь. На такой случай хочется что-то иметь — например, компактный ствол, чтобы не нагружать себя лишним весом на велопрогулке.

А так — дома один пистолет, еще один на работе, ну и в машине можно оставить. Народ, если позволяют средства, покупает несколько штук, чтобы не носить туда-сюда.

Кроме того, по словам владельца бизнеса, техасцы часто выбирают знаменитую винтовку AR-15 в разнообразных вариациях (американская полуавтоматическая винтовка, выпускается с 1963 года, штатное оружие полиции. — Прим. TUT.BY). А еще здесь можно без проблем купить винтовки Мосина, с клеймом завода, пролежавшие в арсеналах с 20−40-х годов прошлого века.

«В Техасе есть культура обращения с оружием»

Все больше ощущаешь нереальность происходящего. Игорь обсуждает пользующиеся спросом модели автоматов, как будто речь идет о выборе шампуня или сорта пива. Слышать подобные вещи белорусу очень странно.

— Все просто. В Техасе есть культура обращения с оружием, с тех лет еще. Поэтому никто здесь в воздух не палит и не бегает с пистолетом наголо — ведь это серьезно наказывается.

— Понятно, когда для самообороны покупают пистолеты, но винтовки зачем?

— Для защиты дома, ну и на охоту ты с пистолетом не поедешь. Хотя для охоты лучше подходят ружья.

Уточняем у Игоря, не страшно ли было переезжать сюда с детьми, зная про свободное ношение оружие?

— А чего страшно? У меня в машине два пистолета — один бельгийский FNH, кстати, популярная здесь марка, второй — бразильский Taurus. Не в бардачке, в багажнике — я вожу ребенка, чтобы он не достал случайно.

— За все время, пока я здесь ношу оружие, мне ни разу не пришлось им воспользоваться за пределами тиров или стрельбищ. И я думаю, процент гражданских, кому это потребовалось, очень мал.

«Оружие и алкоголь здесь абсолютно несовместимы»

Открыть оружейный магазин в Техасе было несложно:

— Есть определенные процедуры, нужно получить специальную лицензию. Но помня белорусские реалии, наверное, это проще, чем в Минске открыть, например, строительный магазин. Необходимо просто выполнить определенные требования — установить сигнализацию, обеспечить место для хранения и т.д.

Продажей оружия Игорь занялся в том числе потому, что это такая категория, которая привлекает людей:

— Они часто заходят из любопытства, а тут и камуфляжная одежда, и оптика. Так что, если не продадим пистолет, то что-нибудь другое купят.

Шутим: например, виски?

— Нет, оружие и алкоголь здесь абсолютно несовместимы. По закону, если на тебе есть оружие, то ты должен быть трезв как стеклышко. Если для вождения машины в Техасе допускается уровень алкоголя в крови на уровне 0,1 промилле, то для оружия — исключительно 0,0. За нарушение — тюрьма.

В Техасе разрешено открытое ношение оружия

— Слышали, что, если на дороге останавливает полицейский патруль, нужно предупреждать, что у тебя есть оружие.

— Желательно, но необязательно. Впрочем, они сами «пробивают» по правам и сразу видят, что у тебя есть лицензия на оружие.

Для получения лицензии на ношение пистолета нужно пройти однодневный курс и сдать тест. Потом ее нужно обновлять раз в 5 лет, но уже без сдачи экзаменов — просто заплатив пошлину и получив новую «корочку». Интересно, что для винтовок и дробовиков она вообще не нужна.

— Вообще, вопрос ношения оружия в Техасе последние годы либерализуется, чего не скажешь о других штатах, особенно Иллинойсе (Чикаго) и Калифорнии, где гайки, наоборот, закручиваются, — рассказал Игорь. — Например, с 1 января у нас разрешили открытое ношение оружия, до этого его можно было носить скрытно (под одеждой). Разумеется, и раньше, и сейчас, для того чтобы прогуляться по улице с пистолетом в кобуре, нужна лицензия.

Но здесь есть нюансы — например, с оружием гражданским нельзя зайти в школу или в студенческие кампусы. Кроме того, магазины и заведения могут запретить вход с оружием, повесив соответствующую табличку на входе.

Если у вас в таком магазине увидят пистолет, то вызовут полицию, и последствия будут самые серьезные. На табличке (ее называют «30.06» или «30.07») должен быть не просто перечеркнутый пистолет (сама по себе пиктограмма не имеет силы), а определенный текст с определенным размером шрифта.

В Беларуси такое сложно представить

— В отличие от пистолета, винтовку или автомат, даже с заряженным магазином, в Техасе можно носить на плече вообще без какого-либо разрешения или лицензии, — продолжает соотечественник. — Просто здесь есть реальная культура использования оружия, которой на данный момент даже близко нет у белорусов или русских.

— Я уверен, что, если завтра в Беларуси разрешат покупку и ношение оружия, неважно с какими ограничениями, последствия будут непредсказуемы. Ведь такое должно прививаться если не веками, то десятилетиями. Чтобы появилось понимание, как обращаться с оружием, чтобы никто этого не боялся.

Когда нас ограбили, у меня голова болела не о том, как найти преступников или похищенный товар, а моральные аспекты. Ведь оружие очевидно украли не для каких-то благих целей, не для самообороны. Это тоже часть культуры, — считает Игорь.

— Можно, добавлю? — к беседе подключается еще один белорус — Юра, работающий в магазине. — Я успел послужить в израильской армии, и там военные ходят по улицам в полной экипировке с заряженным оружием, заходят так в магазины, домой, к детям. Но просто так купить оружие, как здесь, там нельзя. Почему? Потому что народ горячий, могут перестрелять друг друга. Там нет такого отношения к оружию, как в США.

«Хочется, чтобы, если ребенок нашел пистолет, у него было меньше шансов поранить себя»

Спрашиваем, как в магазине решаются конфликтные ситуации, учитывая специфику товара.

— У нас есть общий Skype-чат, есть определенные кодовые слова в нем, означающие, что что-то не так. Если мы видим такое слово, то несколько человек потихоньку, без беготни, начинают выдвигаться внутрь.

Был такой случай, когда в магазин зашло несколько молодых людей, которые начали вести себя неадекватно, вызывающе. Мы подошли на помощь продавцам, и конфликт был исчерпан мирно.

Ну и у всех продавцов в магазине, а их там постоянно 5−6 человек, есть заряженные пистолеты в кобуре, так что вряд ли кто-то захочет устраивать беспредел, учитывая возможные последствия, — резюмировал владелец.

— Как вы помогаете покупателю выбрать пистолет или винтовку?

— Как правило, приходящие в магазин люди уже знают, что именно им нужно, либо какие параметры важнее всего. Если же вообще ничего не знают, то мы начинаем с уровня безопасности (safety level) — большинство покупателей семейные люди, у них дети. Часто они выбирают более безопасное с точки зрения использования оружие, пусть оно имеет более сложную конструкцию и большую вероятность отказов и осечек. Хочется, чтобы, если ребенок нашел пистолет, то у него было меньше шансов поранить себя.

Потом при выборе важное значение имеют бренды — у агента 007 были «беретты», значит, кто-то хочет себе именно такой. Кто-то смотрит на то, чем пользуются местные полицейские, — у тех в основном Glock. Так что у многих уже есть предпочтения до визита к нам.

— По-хорошему, это как выбирать ракетку для тенниса или ботинки для горных лыж, — считает Игорь. — Ты просто находишь то, что тебе больше подходит и нравится. Берешь пистолет в руку — и по весу, по эргономике оцениваешь, насколько он хорош для тебя. Как правило, первые впечатления самые верные. Девушки часто выбирают пистолеты поменьше, ярких цветов, например, розовые. Детям тоже для начала советуют небольшое оружие (носить оружие им, конечно, нельзя, но никто не мешает, например, пострелять под надзором родителей на ранчо).

В 18 лет можно зайти в магазин и купить винтовку или дробовик

В магазине Игоря более 300 наименований оружия, в центре помещения установлен большой пулемет Браунинг на распорках. Единственное ограничение для продаваемого оружия — оно не должно быть автоматическим. Это касается всех оружейных магазинов в США.

В помещении тебя не покидает ощущение нереальности происходящего. Вот пистолет на скидке, вот винтовка «товар дня», а при покупке этих двух упаковок патронов третья бесплатно. Это точно может купить каждый?

— Да, если вам исполнилось 18 лет, вы можете купить винтовку или дробовик, в 21 год вам доступна покупка пистолета, — рассказывает владелец. — Достаточно просто предъявить свой ID для проверки возраста и отдать деньги. Лицензия для покупки не нужна, только для ношения оружия на улице.

Без лицензии вы имеете право купить пистолет и пронести коробку из магазина в багажник машины, а затем — в дом. Также вам никто не запрещает брать его на стрельбище (опять-таки пронести в коробке из машины в помещение для стрельбы). Для ношения винтовок и дробовиков, напомним, лицензии не нужно.

В магазине можно купить что угодно — пистолеты стоят от 150 долларов («Такой дешевый лучше не бери», — посоветовал продавец) до 4300 долларов (кольт M1911 ручной работы), есть винтовки розового цвета, которые предпочитают брать девушки, и АК-47 американской сборки. После введения санкций против России это популярное оружие стали собирать в Штатах по лицензии. Стоит американский «калаш» 750 долларов.

Каждый день в магазине продается 5−10 единиц оружия. Сюда может зайти каждый и примерить оружие под себя — прямо как в нашем магазине одежды. Есть только два важных правила — не направлять ствол в сторону людей и не класть палец на курок (по умолчанию всегда считается, что оружие заряжено). За этим строго следят продавцы. Как и предупреждал Игорь, все они ходят с оружием.

— Заряжен? Спрашиваю у одного из них и показываю на кобуру на поясе.

— Конечно! — Ларри улыбается мне в ответ.

«Я не хочу надеяться на полицию или военных, когда кто-то захочет вломиться мне в дом»

Ларри родился и вырос в Техасе, дома у него 7 пистолетов и десяток винтовок. И это еще не предел — здесь никто не ограничивает размер арсенала. Оружие используется «в различных целях: для самообороны, охоты и просто стрельбы на ранчо». Ларри абсолютно уверен, что право на ношение оружия — неотъемлемая часть жизни американцев.

— Это одна из моих личных свобод, право защищать свою семью. Я не хочу надеяться на полицию или военных, когда кто-то захочет вломиться ко мне в дом или отнять деньги на улице. Я смогу защититься сам.

— Посмотрите, что сейчас творится в Чикаго (в прошлом году в перестрелках там погибло 762 человека — прим.), — продолжает Ларри. — Там очень жесткие правила ношения оружия, но количество перестрелок с жертвами только растет. Преступник всегда найдет, где взять ствол, почему же такого права не должно быть у меня?

Спрашиваем, использовал ли Ларри когда-нибудь свой арсенал для самообороны и где вообще он учился стрелять. Ведь носить оружие — это одно дело, а уметь его правильно использовать — совсем другое.

— Никогда не использовал, — категорично отвечает продавец. — И большинство людей в Техасе этого не делали. А учатся стрелять здесь на специальных shooting range (стрельбищах), навыки можно отточить и на регулярно проводимых соревнованиях.

Техасцы с детства учатся ответственному обращению с оружием

У Ларри есть дочка 17 лет. Он рассказал, что водит ее на стрельбище, учит стрелять еще с 7 лет и считает это нормальным. Когда ей исполнится 21, он подарит ей один из своих пистолетов.

Но насколько безопасно находиться на стрельбище с ребенком, когда там столько людей с огнестрельным оружием?

— Во-первых, вы изначально проходите фейсконтроль. Пьяных или неадекватных туда не пустят. Во-вторых, был случай, когда человек начал вести себя, как сумасшедший, направлять оружие на других. Его тут же уложил выстрелом сотрудник стрельбища. Здесь с таким не шутят.

— А насколько безопасно держать оружие дома, где есть дети? Нужен ли для этого какой-то особый сейф?

— Нет, никаких специальных мест хранения не требуется. Вы просто должны удостовериться, что ваш пистолет или винтовка надежно спрятаны и поставлены на предохранитель. Если это так, а ребенок все равно найдет на шкафу дробовик и, например, принесет его в школу, то отвечать за это будет сам ребенок, так как родители со своей стороны позаботились о безопасности. Этот момент объясняется с самого детства, это тоже часть культуры обращения с оружием и понимания ответственности за его использование.

«Come and take it»

Есть и еще одна причина, по которой техасцы держат дома арсеналы пистолетов и винтовок. Ларри считает, что оружие нужно не только для защиты от злоумышленников, но и от правительства.

— Мы здесь в Техасе индивидуалисты. Мы не хотим, чтобы правительство вмешивалось в нашу личную жизнь, в наш бизнес. Пусть занимается политикой, но не лезет ко мне. Поэтому мы держим оружие и для защиты от власти, если потребуется.

Кстати, у нас уже неоднократно предлагалось запретить и собрать у народа оружие. Но кто это посмеет сделать в Техасе? По этому поводу у нас даже есть старая поговорка «Come and take it» («Приди и возьми». — Прим.), но никто почему-то не приходит (улыбается).

Несмотря на самое либеральное в США отношение к оружию, говорит Ларри, в Техасе никто этим не злоупотребляет.

— Здесь вы можете ходить по улице с пистолетом в руке, разумеется, если у вас есть лицензия, не направляя оружие на людей. Максимум, что может произойти, — кто-то вызовет полицию. Те подойдут, убедятся, что все в порядке, и порекомендуют спрятать пистолет. Но знаете что? Так никто не делает — это считается очень дурным тоном. Лично я с таким человеком не стал бы разговаривать.

Сходить с дочкой в выходные на стрельбище — это нормально

Чтобы до конца прочувствовать одну из главных особенностей Техаса, мы уезжаем из магазина Игоря на стрельбище.

Основное помещение стрельбища чем-то напоминает боулинг. Вы выбираете «дорожку» (место для стрельбы и мишени, которую можно подвинуть на необходимое расстояние), берете/покупаете инвентарь (обязательны очки и плотные наушники) и идете стрелять. Использовать можно как свое оружие — так делает большинство, так и прикупить или арендовать что-нибудь прямо на месте.

Если вы на стрельбище в первый раз, вам нужно внимательно прочитать правила, в которых ближе к концу скрыта ключевая фраза, и, прежде чем впустить вас, персонал попросит назвать ее вслух. Так проверяется, пусть и формально, что вы ознакомились с текстом.

В наш приезд относительно небольшое помещение было заполнено стреляющими и ожидающими своей очереди. Здесь были и брутальные мужчины с огромными винтовками и дробовиками, и девушки с небольшими пистолетами, и даже маленькие дети, стреляющие под руководством родителей.

В это сложно поверить, но дети в Техасе допускаются на стрельбища начиная с 8 лет, разумеется, в сопровождении взрослых. Съездить с дочкой в выходные на стрельбище или пострелять по банкам на ранчо у бабушки с дедушкой здесь так же нормально, как, например, сходить в кино или зоопарк.

Наушники помогают не оглохнуть от постоянной стрельбы (особенно из крупнокалиберных пулеметов), однако даже с ними здесь все равно очень громко. С непривычки дергаешься, когда слышишь громкий выстрел из соседней кабинки.

Комната наполнена пороховым дымом, повсюду летают гильзы, которые персонал периодически сгребает специальной шваброй. Так выглядит одно из самых популярных развлечений у техасцев.

Мы покидаем Техас, следующая точка маршрута нашего Большого путешествия — Нью-Мексико. Прощаясь, спрашиваем у Игоря его личное мнение: право на ношение оружия — это все-таки во благо, или его стоит ограничить?

— Тут нужно вернуться к истории и вспомнить, как появилась вторая поправка. Тогда каждому человеку дали право защищать себя, свою семью и имущество от посягательств извне. Это исторически сохранилось до сих пор, и именно в таком контексте я считаю возможность ношения оружия правильным. Остальное здесь регулирует воспитание и строгие законы.

Я недавно читал интересное исследование, которое проводилось здесь, в Техасе. Опрашивались люди, отбывающие срок в тюрьме по серьезным статьям. Основной вопрос, который им задавали: «Чего вы боитесь больше всего, когда идете на преступление?»

И самым страшным для них была не встреча с полицией или возможное наказание за свое преступление. Наиболее популярный ответ был «получить пулю от владельца собственности».

США — лидер по количеству оружия на душу населения в мире, при этом по количеству убийств с использованием огнестрела страна не входит в первую десятку лидеров (18-е место), уступая таким странам, как Гондурас, Венесуэла, Ямайка, Бразилия, Южная Африка, Мексика и другим.

По данным ФБР на 2015 год, Техас занимал 23-строчку среди всех штатов и административных единиц США по количеству убийств (всех видов, в том числе с использованием огнестрела) в расчете на 100 000 жителей с показателем 4,8.

В лидерах по количеству убийств — федеральный округ Колумбия (24,2), Луизиана (10,3) и Миссисипи (8,7). Самые безопасные в этом плане штаты — Вермонт (1,6), Гавайи (1,3) и Нью-Гэмпшир (1,1).

Примечательно, что, как в опасных (Луизиана и Миссисипи), так и безопасных с этой точки зрения штатах (Нью-Гэмпшир и Вермонт) не требуется специальных разрешений на покупку оружия, также его не нужно регистрировать.

Лицензия на ношение пистолета из вышеперечисленных административных единиц нужна в Луизиане, Техасе, на Гавайях и в округе Колумбия.

На Гавайях и в округе Колумбия — одни из самых строгих правил — для покупки необходимо получить разрешение, а оружие нужно зарегистрировать.