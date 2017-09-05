Россию могут исключить из Совета Европы 11 5.09.2017, 20:04

4,825

Это может произойти уже в ближайшее время.

Россию могут исключить из Совета Европы уже в ближайшее время, однако после этого более 140 миллионов людей останутся без важного инструмента в борьбе против нарушения их прав. Об этом сообщает Pоlitico со ссылкой на руководителей Совета Европы.

Сообщается, что в 2014 году Россию лишили права голоса в организации после того, как она аннексировала украинский полуостров Крым. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации в течение следующих двух лет пройдут без участия Москвы.

Москва может «вылететь» из организации, если она не будет принимать участия в выборе ключевого персонала. Таким образом, будет разрушен юридический мост между Европой и Россией, который существовал с 1996 года, когда Москва присоединилась к Совету Европы.

«Существует потенциальная угроза, что Россия покинет организацию», - сказал изданию Генеральный Секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

«Если России придется уйти, тогда 140 миллионов людей останутся без возможности обращаться к высшему суду в Европе, что очень важно для российских граждан», - заметил он.

Россия до сих пор не продемонстрировала никакого желания вернуть Крым под власть Киева. Кроме того, по словам Ягланда, она продолжает не допускать комиссаров Совета Европы по правам человека на полуостров, что «абсолютно неприемлемо».