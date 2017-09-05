Минчанка показала, как выглядит государственная арендная квартира 12 5.09.2017, 20:14

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Аренда государственной квартиры обходится минчанке в 238 рублей в месяц.

Построить собственную квартиру с господдержкой успели далеко не все очередники. Многим, кто болтается в хвосте десятитысячной очереди, теперь приходится рассчитывать разве что на арендное жилье — не свое, но зато и не с родителями. За арендными квартирами ведется настоящая охота, пишет «Онлайнер». Предложения появляются не так часто, а желающих переехать на съемные «квадраты» по более гуманным, чем у частника, расценкам слишком много: на каждую квартиру, как правило, лежит по пять заявлений. За последние годы в Минске было возведено несколько исключительно арендных домов: «мапидовские» многоэтажки с социальной отделкой — все чистенько, аккуратненько, а душу в квартиру добавят уже сами жильцы. Но есть и те, кому в качестве временного жилья достается «вторичка».

Старый дом на Волгоградской, первый этаж и скромный метраж — таковы основные составляющие этой задачи. Однако для новоселов, вставших в очередь всего лишь в 2001 году, получение двухкомнатной квартиры во временное пользование стало настоящим праздником.

— Общая площадь — 43 метра, платить 238 рублей в месяц, — рассказывает подробности удачной сделки девушка. — Из минусов — нет балкона, газовый котел (не жила в квартире с газовым оборудованием и побаиваюсь возможных проблем), в ванной сломан кран перекрытия холодной воды, нужно ремонтировать. В ЖЭУ при осмотре квартиры сказали, что это наша зона ответственности и что мы должны отремонтировать его сами, раз он нам не нравится. Цена вопроса невелика, поэтому спорить не стали.

Газовая плита в таком состоянии, что даже если мы и захотим ею пользоваться, то газовщики не подключат. Плиту обещали заменить, но заменят ли и когда заменят — это вопрос. Одна комната проходная. Дом 1964 года постройки, домофона нет, входная дверь в подъезд перекошена. Соседка рассказала, что квартиры холодные.

Из плюсов — рядом моя работа, метро, школа (для нас это очень актуально), наличие кладовки и относительно неплохой ремонт (для арендной квартиры). Ожидали, что все будет намного хуже.

К негативной оценке девушка тоже готова.

— Рассуждения об ужасах от товарищей, снимающих квартиры по рыночной цене в два раза выше, такого же уровня «комфортабельности», но с «бонусом» в виде постоянного риска оказаться на улице, например, «потому что сын женился», как минимум неискренни. Ну а если есть деньги на покупку или строительство жилья, то чего вообще в этой теме делать?.. Деньги есть не у всех, и с нашими средними зарплатами невозможность заработать на квартиру никак не нонсенс.

Переезд в арендную квартиру для некоторых минчан был радостью недолго. Буквально через пару лет жильцы начали составлять петиции, в которых просили позволить им «купить квартиру на нормальных условиях», компенсировать траты на ремонт и «разрешить льготную приватизацию». Однако делая выбор в пользу государственной арендной квартиры, надо четко понимать: вашей она никогда не станет. Об этом говорил глава государства, когда идея только разрабатывалась, это же подтвердили недавно и депутаты: «В целях формирования и дальнейшего сохранения фонда жилых помещений коммерческого использования в ближайшей перспективе не планируется изменение указанных правовых норм по разрешению приватизации таких жилых помещений».