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Меркель допустила прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

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  • 5.09.2017, 20:38
Ангела Меркель

Канцлер Германии призвала страны ЕС к единой политике в отношении Турции.

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила как временную приостановку, так и полное прекращение переговоров с Турцией о вступлении этой страны в Европейский Союз. Об этом она заявила на заседании бундестага во вторник, 5 сентября, передает “Немецкая волна”.

"Это действие, которое, разумеется, нужно совершать решительно, но хорошо его обдумав", - пояснила Меркель, указав на "стратегическое значение" отношений с Анкарой.

Канцлер ФРГ предупредила, что обсуждение этого вопроса внутри Евросоюза не должно вылиться в "публичную ссору на глазах у президента Эрдогана". "Это драматичным образом ослабило бы позицию Европы", - добавила она. Кроме того, при принятии данного решения нельзя забывать об оппозиционно настроенных турках и проживающих в Германии выходцах из Турции. "Мы не должны задеть их", - подчеркнула Ангела Меркель.

Днем ранее стало известно, что канцлер ФРГ намерена поднять вопрос о прекращении переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС на очередном саммите Евросоюза в октябре.

4 сентября лидер партийного списка Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в бундестаг, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что не видит возможности продолжать переговоры о возможном членстве Турции в ЕС.


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