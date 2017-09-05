«Запад-2017»: Витебчане перекрыли российским военным дорогу к полигону 12 5.09.2017, 21:03

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Белорусы перекрыли дорогу баннером «Русский солдат, иди домой!».

На Витебщине белорусы устроили акцию против военных учений «Запад-2017», перекрыв огромным баннером дорогу к полигону.

Фото на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал политик Павел Северинец.

«Белорусы - партизанский народ. На подъезде к полигону «Лосвидо», Витебщина, где через несколько дней стартуют учения «Запад-2017». По-русски. Чтобы поняли», - прокомментировал фото политик.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».