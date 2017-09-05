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Фотофакт: в Бобруйске тонут авто

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  • 5.09.2017, 21:13
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Сильный ливень затопил некоторые улицы города.

В Бобруйске затопило улицу Орджоникидзе, ливневка не справляется, машинам приходится разворачиваться и ехать в объезд, передает bobruisk.ru.

Фото потопа по улице Орджоникидзе сделал читатель из окна маршрутки и оперативно прислал в редакцию, чтобы предупредить автомобилистов о неблагоприятной обстановке.

В дежурной части ГАИ Бобруйска ответили, что дорожно-транспортных происшествий по этой улице не было.

Однако следует быть особенно внимательными при движении на автомобиле при таком неблагоприятном явлении природы.


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