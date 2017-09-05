Где найдут работу белорусы завтра? 2 5.09.2017, 22:27

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На белорусских заводах все меньше работы, зарплаты снижаются уже пять лет подряд.

"С забора не берем. Здесь работает отец, потом сын - то есть династия, и чужих мы не хотим", - рассказал в интервью “Немецкой волне” житель городка Березовка (Лидский район, Гродненская область) Вадим Левон о своей неудачной попытке устроиться на успешное предприятие "Гродно Азот". Вадим учился в техникуме на слесаря по контролю измерительных приборов и автоматике, но ни дня не проработал по этой специальности. Он пытался устроиться и в Гродно, и в родной Березовке, но неудачно, а потом занялся фермерством.

Другому нашему собеседнику повезло больше. Андрей Мелешко вместе со своим отцом в начале 90-х окончили гродненский техникум по специальности обслуживание газового оборудования. Сын учился на очном отделении, отец - заочно. После этого они вместе работали в монтажном управлении спецтреста "Белсантехмонтаж №2". "Все считали, что отец меня туда подсватал, называли трудовой династией", - вспоминает Андрей.

По его словам, в тресте в начале 90-х были относительно высокие заработки (в пересчете около 100 долларов в месяц) - выше, чем на других гродненских предприятиях. Кроме того были выгодные командировки в Россию, "на монтаж газопровода в Сибири".

В 1995 году их трудовая династия распалась, так как Андрей поступил в университет и реализовал себя уже в другой области. Его отец остался до ликвидации треста. "Предприятие закрыли 5 лет назад. Мой отец там проработал до последнего дня", - рассказал Мелешко.

Закат "белорусского экономического чуда"

Собственно 5 лет назад и начался заметный закат "белорусского экономического чуда", в ходе которого принадлежащие государству промышленные гиганты обеспечивали рабочие места несмотря на то, что в ряде случаев работали "на склад". По данным Национального статистического комитета РБ (Белстат), в 2016 году по сравнению с 2011 годом удельный вес добавленной стоимости промышленности в ВВП Беларуси снизился на 4,7 %. При этом экспортная выручка белорусской промышленности за тот же период сократилась на 43,17%.

Белорусское правительство из года в год ожидает оздоровления ситуации. Тем не менее, кризис 2015-2016 годов привел к заметному падению занятости и зарплат в стране.

Как выглядит ситуация с вакансиями?

Сокращение занятости в секторе госпредприятий началось раньше, чем 5 лет назад, и своего максимума достигло в 2007 году. Об этом сказал директор минского Исследовательского центра ИПМ (Институт приватизации и менеджмента) Александр Чубрик. По его словам, при сокращении занятых в этом секторе в Беларуси не фиксировался особенный рост безработицы - он держался эти годы на уровне 5,6% (по опросам Белстата). "Почему так? Люди находили себе работу в частном секторе, на малых и микропредприятиях", - рассказал Чубрик.

Деиндустриализация в госсекторе, а не у частника

Исследователь не согласен с постановкой вопроса о деиндустриализации Беларуси, так как в частном секторе - в отличие от государственного - промышленность развивается, хотя и обеспечивает меньшее количество рабочих мест. "Даже если промышленность и будет расти (в частном секторе. - Прим.), то это очевидно будет уже не трудоинтенсивное производство. Люди, высвобождающиеся там, будут находить себя где-то в сфере услуг", - сказал эксперт.

Показательно, как целый ряд знаковых в прошлом для Беларуси предприятий сокращают свои производственные площади. Так, например, Минское производственное объединение вычислительной техники в свое время производило ЭВМ для всего советского блока, а сейчас здесь делают домофоны. В 2016 году ОАО "МПОВТ" незадолго до 60-летнего юбилея предприятия оставило цеха в центре Минска и переместилось в один из филиалов на окраине города. Минский телезавод "Горизонт" в настоящее время сократил производство телевизоров и пытается продавать свои водонагреватели и СВЧ-печи. Заводские производственные корпуса сдаются в аренду, в одном из них открыто культурное пространство "Корпус".

Рабочие места - в сфере услуг

Независимый экономист Леонид Злотников назвал сокращение рабочих мест в промышленности мировой тенденцией, усугубленной в Беларуси отсталостью технологий. "В мире идет процесс автоматизации, производства становятся все более безлюдными - и ясно, что этот процесс длительный и надолго", - подчеркнул эксперт. При этом Злотников отметил, что в Беларуси на единицу продукта работает раз в 4 больше людей, чем на современных предприятиях за границей. Из этого следует, что при модернизации белорусской промышленности количество рабочих мест в секторе не увеличится, а сократится.

"Надо дать свободу людям и начать с того, чтобы развивать высокотехнологические отрасли. Это будет создавать спрос на сферу услуг для тех, кто хорошо зарабатывает. Люди сами придумают, чтобы еще такого они могли делать - если будет спрос", - считает Леонид Злотников.