Кубок Дэвиса: у Беларуси появился шанс обыграть Швейцарию 1 5.09.2017, 22:32

Звезды мирового тенниса Станислас Вавринка и Роджер Федерер не сыграют против белорусов.

Капитаны сборных Беларуси и Швейцарии назвали составы на матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. В составе Швейцарии не будет двух лидеров — Станисласа Вавринки и Роджера Федерера, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.

Капитан альпийской команды Северин Люти вызвал на предстоящий матч следующих игроков: Хенри Лааксонен (94-й номер рейтинга АТП), Марко Кьюдинелли (209), Антуан Бельер (672), Адриан Бодмер (592).

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков пригласил на матч Максима Мирного (60-й рейтинг в парном разряде АТП), Андрея Василевского (61-й в парном разряде), Егора Герасимова (№124 в одиночном разряде) и Илью Ивашко (205).

Поединок за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса состоится 15-17 сентября в Биле.

В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.