Как вчерашний студент сделал из любимой игры собственный бизнес 5.09.2017, 23:04

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ФОто: zviazda.by

Выпускник истфака БГУ рассказал, как зарабатывает на шахматах.

Шахматы, которые, казалось, потеряли популярность, сегодня вновь становятся одним из самых любимых увлечений нового поколения. 24-летний выпускник исторического факультета БГУ Виктор Барский еще недавно сам учился азам игры в столичном Дворце детей и молодежи, а недавно уже открыл собственный клуб, занятия в котором проходят в том числе и по-белорусски.

— Сам я заинтересовался игрой довольно поздно, — рассказывает zviazda.by Виктор. — Пришел заниматься во дворец, когда мне было девять, в то время как наилучшим возрастом для знакомства с шахматами считается пять-шесть лет. Играл там до окончания школы, «дорос» до кандидата в мастера спорта, но, честно скажу, большой «звездой» не был. В детских турнирах попадал «в призы» на чемпионате Минска, на чемпионате страны выше седьмого места не поднимался. После гимназии поступил на истфак БГУ, поскольку решил посвятить себя изучению истории страны, и шахматы практически забросил. Но на четвертом курсе понял, что ни в качестве школьного учителя или сотрудника музея, ни в должности архивиста себя не вижу. Пришел во Дворец молодежи и предложил свою кандидатуру на пост тренера.

Парень признается, что на первых занятиях немного волновался. У него было много идей, в том числе проведение занятий на белорусском языке, но он не был уверен, что дети отнесутся к этому дружелюбно. С течением времени понял, что работа ему нравится, и наличие определенного опыта позволило пробовать новое. Первые занятия на родном языке большинству учащихся и их родителей пришлись по вкусу, поэтому Виктор сделал их своей «фишкой». Тем более, что большой разницы, по его словам, нет — терминология одна. Вот только называть ферзя королевой по-русски Виктор не позволяет, а по-белорусски — полная свобода. Все остальное — простой перевод, например, прием, который по-русски называют «вилка», становится «відэльцам».

— Во Дворце большой неожиданностью для меня стало, что на шахматы вообще есть спрос, — утверждает Виктор. — Сейчас очень много родителей приводят детей играть. Я думаю, одна из причин — определенная «ностальгия». Старшее поколение хорошо помнит, какой была популярность шахмат, лучших спортсменов в Советском Союзе. Фамилии Карпова, Каспарова знали все, свои «звезды» были и в каждой союзной республике (в Беларуси, например, Виктор Купрейчик), а большие матчи транслировались на главном телеканале. Вторая причина — популярность дополнительного образования, так как сейчас все понимают, что помимо школьной программы ребенка нужно занимать чем-то еще. И шахматы в этом смысле — действительно отличное занятие: они развивают логику, учат детей самостоятельному принятию решений. А вот связь с математикой я бы назвал стереотипом — лично мне в гимназии этот предмет давался тяжело.

После окончания срока распределения парень понял, что возможностей для развития идей ему не хватает. Идея родилась сама собой — создать собственный клуб, где можно было бы делать все так, как хочется самому. Виктор утверждает, что открыть собственное дело не было проблемой — он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (разобраться с деталями помогли родственники и отец, у которого был свой бизнес), после чего нашел свободное помещение, сделал в нем ремонт, приобрел за собственные сбережения столы и доски. Так и появился клуб «Шахматный дом». Дело можно назвать семейным бизнесом: помимо Виктора, в качестве тренеров здесь работают его брат и отец. Первые ученики — те самые дети, что раньше занимались в группе парня во Дворце детей и молодежи.

В «шахматном клубе» тринадцать групп: как белорусскоязычных, так и русскоязычных. В каждой — до десяти человек. Причем большинство детей в повседневной жизни разговаривают по-русски. Парень говорит, что многие родители надеются: через шахматы школьники подтянуть знание родного языка. В клубе немало девушек (хотя, конечно, меньше, чем парней) — так, Злата Палюхович играет в шахматы с трех лет! «Не знаю, почему мне это нравится, — застенчиво улыбается девочка. — Я люблю шахматы, и не только за победы, это просто интересно». Виктор утверждает, что как раз у девушек больше шансов на успех в шахматном спорте — конкуренция там немного меньше. Последние соревнования, на которых выступал «Шахматный клуб», проходили в Чехии — два участника попали на призовые ступени. Занятия стоят от 40 до 60 рублей в месяц. Парень уверен — доходов хватит, чтобы это место работы было единственным.