На Карибы и США надвигается мощнейший ураган «Ирма» 2 6.09.2017, 7:33

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Фото: AFP

По силе он значительно превосходит затопивший Техас циклон «Харви».

На острова Карибского бассейна, а также юго-восточное побережье США надвигается ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие, передает bbc.com.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Ураган такой силы легко может срывать круши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как отмечают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. В настоящее время ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана, проходит неподалеку от Малых Антильских островов.

Ранее предупреждение об урагане было выпущено для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, островов Ангилья и Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и дургих.

Многие аэропорты закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения.

Фото: AFP

При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу и к субботе обрушиться на американский штат Флорида.

Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата.

"Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему", - заявил губернатор штата Рик Скотт.

Фото: Reuters

"Люди скупают все"

Пока эвакуация затрагивает туристов и жителей островов вокруг города Ки-Уэст, который является окружным центром округа Монро.

"Мы настойчиво убеждаем людей эвакуироваться. Вы не можете позволить себе оставаться на острове, когда на вас надвигается ураган пятой категории", - сказал руководитель центра по чрезвычайным ситуациям округа Монро Мартин Сентерфитт.

Предупреждения об урагане спровоцировали огромные очереди в магазинах по всему штату - люди отправились за водой, продуктами, топливом и дургими товарами. В результате полки некоторых магазинов быстро опустели.

Фото: AFP

В одном из супермаркетов в Майами-Бич, где побывал корреспондент агентства Франс Пресс, почти не осталось предметов первой необходимости.

"Все потому, что люди сходят с ума и скупают все, - сказал 81-летний местный житель Глэдис Боске. - Воды нет, молока тоже, есть немного консервов, но нет корма для кошек".

На островах, находящихся на пути урагана, местные власти также объявили макисмальный уровень тревоги и эвакуировали жителей из районов, которые могут пострадать сильнее всего.

Жители острова Ангилья рассказали, что с приближением урагана "усилился ветер, море стало черным, а небо наполнилось множеством красок".

Элисон Стрэнд из графства Стаффордшир, находящаяся сейчас на острове Ангилья, рассказала, что ее семья последние несколько часов укрепляла свой дом на побережье.

По ее словам, он станет "первым домом, пораженным штормом". "Наш дом находится на высоте 5 метров над уровнем моря, поэтому мы просто скрещиваем пальцы, - сказала она. - Мы ожидаем, чсто потеряем нашу деревянную крышу".

Красный уровень тревоги объявлен на части территории Доминиканской республики, которая популярна среди туристов, а также в заморских территориях Франции Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.