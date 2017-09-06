В Беларуси впервые выпустили пластиковую карточку для расчетов в злотых 5 6.09.2017, 7:41

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Законы экономики оказались сильнее желания властей создать «железный занавес» для покупок за рубежом.

В Беларуси с 1 сентября впервые начали действовать пластиковые карточки специально для расчетов в злотых. Карточку выпустил Белгазпромбанк.

«С 1 сентября 2017 года Белгазпромбанк первым на белорусском рынке предоставляет возможность оформить расчетную карточку с текущим счетом в польских злотых», - сообщает пресс-служба банка.

«Для кого эта услуга интересна? В первую очередь для любителей шопинга и студентов, которые проходят или планируют обучение в Польше.

Вы можете оформить на выбор классическую или премиальную расчетную карточку платежных систем Visa и MasterCard, в том числе и оформить карточку MasterCard World c возможностью получения вознаграждения в виде cash-back, за совершенные безналичные операции, для еще большего количества желанных покупок.

Если вы (или ваш ребенок) проходите обучение в Польше, то расчетная карточка в злотых Белгазпромбанка станет незаменимым универсальным средством для безналичных платежей, а благодаря признанному лучшим мобильному приложению «BGPB mobile» перевод средств на карточку займет меньше минуты, и вы никогда не останетесь без финансовой помощи близких тогда, когда вам это необходимо.

Дополнительный бонус для всех держателей расчетной карточки в злотых: на все попытки торговцев в Польше провести операцию в валюте, отличной от злотых, Белгазпромбанк отклонит такую операцию и не позволит увеличить сумму операции на комиссию платежных систем при совершении конверсии валют».