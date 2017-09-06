Два экс-президента Бразилии ответят перед народом за коррупцию 5 6.09.2017, 7:48

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Дилма Руссефф и Луис Инасио Лула да Силва

Фото: Reuters

Генпрокурор страны выдвинул обвинения против бывших правителей.

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано подозревает бывших президентов страны Луиса Инасио Лулу да Силву и Дилму Руссефф в создании "преступного сообщества". Во вторник, 5 сентября, он представил Верховному суду запрос на предъявление официального обвинения, передает интернет-портал G1 (перевод – dw.com).

По словам Жано, бывшие главы государства были в значительной мере вовлечены в коррупционный скандал вокруг выплат миллиардных взяток левой Партией трудящихся во время их пребывания у власти. Речь идет о коррупционных сделках при выдаче заказов контролируемой государством нефтяной компании Petrobras.

Будет ли экс-президентам выдвинуто обвинение и дойдет ли дело до судебного процесса, должен решить Верховный суд.

Помимо Луиса Инасио Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф, тюремные сроки от 3 до 8 лет в случае признания виновными могут грозить также и бывшим министрам Антониу Палоччи, Гиду Мантеге, Эдинью Силве и Паулу Бернардо.