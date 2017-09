Ученые: Европейскую культурную экспансию начали женщины бронзового века 4 6.09.2017, 7:59

1,353

Европа влияла на соседние регионы уже четыре тысячи лет назад.

Немецкие исследователи выяснили, что женщины, жившие в Центральной Европе в конце неолита — начале бронзового века, 2500-1700 лет до нашей эры, часто выходили замуж за мужчин из других регионов. По мнению ученых, женщины-«эмигранты» привозили с собой технологии и традиции из родных мест и, таким образом, способствовали распространению новой культуры. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод – nplus1.ru).

В конце IV тысячелетия до нашей эры жители Греции научились плавить бронзу и начали использовать сделанные из нее предметы. Постепенно, в течение III тысячелетия, технологии бронзового века появились в других частях Европы. Ключевым фактором для распространения новых технологий стала мобильность древних европейцев, мигрировавших из одних регионов в другие. Но кто были эти люди, ученым до сих пор было не слишком понятно.

Чтобы прояснить этот вопрос, авторы нового исследования проанализировали останки 83 человек из семи захоронений, расположенных в долине реки Лех в Баварии и датированных периодом 2500-1700 лет до нашей эры. Все погребения находились на расстоянии не более десяти километров друг от друга. Останки 36 человек, по-видимому, принадлежали женщинам, 34 — мужчинам. Пол 13 человек определить не удалось. Ученые проанализировали последовательность митохондриальной ДНК древних европейцев, которая позволила определить, были ли они связаны между собой по материнской линии. Также исследователи определили соотношения стабильных изотопов кислорода и стронция у них в зубах. По этому соотношению можно выяснить, из какой местности произошел человек.

Результаты анализа ДНК показали, что большинство людей, живших, фактически, по соседству друг с другом, принадлежали к разным митохондриальным гаплотипам (то есть у них не было общего предка по материнской линии). Это свидетельствовало о том, что многие женщины, приехали в долину из других мест. Анализ стабильных изотопов кислорода и стронция подтвердил эти результаты. Судя по соотношениям изотопов, многие женщины, похороненные в долине, родились в других местах, в то же время большинство мужчин были местными уроженцами.

Авторы исследования предположили, что, возможно, у жителей Центральной Европы на рубеже каменного и бронзового веков существовали традиции патрилокальных браков и женская экзогамия. То есть, возможно, женщинам запрещалось выходить замуж в своей общине; они выходили замуж за мужчин из других регионов и переселялись в родовую общину мужа. Переезжая, они привозили с собой из родных мест артефакты, обычаи и технологии, и, таким образом, способствовали распространению новой культуры.

Ранее исследователи реконструировали ход «мужской» миграции индоевропейцев из каспийских степей в Европу, которая произошла в III тысячелетии до нашей эры. Кочевники принесли с собой праиндоевропейский язык и новые технологии, а также новые принципы общежития и расширенную семью.