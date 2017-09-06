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Полигон под Борисовом перевели на секретный режим

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  • 6.09.2017, 8:16
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Фото: bymedia

Из-за учений «Запад-2017» полигон официально объявлен «запретной зоной».

В Борисове на автобусных остановках появились бумажные обращения к уважаемым гражданам с информацией о том, что территория 227-го общевойскового полигона «Борисовский» задействована в проведении учений «Запад-2017» и является запретной зоной.

Собственно, полигон и до учений был запретной зоной, но запреты игнорируются многими борисовчанами. Здесь собирают грибы и ягоды, «культурно отдыхают» с шашлыками, водкой и пивом. Молодежь находит там для себя и другие, не менее интересные, занятия, пишет ex-press.by.

Запрет легко игнорировать еще и потому, что территория полигона не имеет проволочного либо иного ограждения и вплотную примыкает к городской. Их разделяет так называемая «генеральская» или окружная дорога, которая на протяжении нескольких километров называется также улицей Брилевской.

На одной стороне этой улицы — ряды недавно построенных многоэтажных домов, а на второй стороне, в нескольких метрах от дороги, случается, проводят занятия танкисты и мотострелки.

Через дорогу (улицу Брилевскую) от жилой застройки к полигону оборудовано несколько нерегулируемых пешеходных переходов, обозначенных разметкой и соответствующими дорожными знаками. Это обстоятельство может реально ввести в заблуждение человека, впервые попавшего в эти места.

Что, возможно, и случилось с минской правозащитницей Натальей Горячко, осужденной на трое суток административного ареста за то, что несла передачу своему сыну – солдату срочной службы.

Сейчас, когда Борисов наводнен военными из Российской Федерации, прибывшими на учения, которые официально еще не начались, вероятность инцидентов резко выросла.


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