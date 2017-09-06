Литовскую «минималку» повысят до €400 в месяц 3 6.09.2017, 8:21

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Профсоюзы предлагают правительству установить еще больший гарантированный минимум доходов.

Правительство Литвы предлагает повысить минимальную зарплату до 400 евро до вычета налогов, но это на 100 евро меньше, чем хотят профсоюзы, сообщает delfi.lt.

Средняя зарплата в соседней стране уже превысила 830 евро.

Советник премьера Литвы Лукас Савицкас сообщил, что правительство предлагает повысить минималку на 20 евро, до 400 евро. «Мы считаем, что рост минимальной зарплаты не должен превышать тенденции роста зарплат, т.е., по прогнозам, около 6% на следующий год», — сказал он. «Хочу напомнить, что основной приоритет правительства — повышение доходов жителей. В Трудовом кодексе уже утверждено, что минимальная зарплата может выплачиваться только за неквалифицированную работу», — сказал советник премьера.

Он призвал учитывать это, и отметил, что повышение зарплаты более чем на 20 евро может быть рискованным. «Международные учреждения тоже рекомендуют, чтобы соотношение между средней заработной платой и минимальной зарплатой было не более 50%».

Литовские профсоюзы требуют поднять минимальную зарплату до

500 евро, а средняя зарплата должна составлять по меньшей мере 1200 евро.

По последним данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве составляет 838,7 евро.