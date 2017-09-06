Пиарщик Лукашенко «погорел» на расизме 3 6.09.2017, 8:36

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Фото: Neil Hall / Reuters

Скандал разразился в Южной Африке.

Известная британская PR-компания Bell Pottinger была исключена без права восстановления в течение пяти лет из Британской ассоциации PR-консультантов (PRCA) в результате скандала, вызванного работой компании в Южной Африке.

Ассоциация обвинила Bell Pottinger в неоднократном нарушении устава организации, кодекса корпоративной этики и разжигании расовой ненависти.

Об этом сообщает российский «Коммерсант».

Bell Pottinger, основанная в 1998 году лордом Тимоти Беллом, который в 70-х годах был советником Маргарет Тэтчер, имеет обширные связи и нередко брала в качестве клиентов неоднозначных личностей. В числе ее бывших клиентов – Аугусто Пиночет, Борис Березовский, Александр Лукашенко, жена президента Сирии Асма Асад.

Поводом исключить компанию из Ассоциации стали обстоятельства работы Bell Pottinger на южноафриканскую компанию Oakbay Capital. Последняя принадлежит семье южноафриканских бизнесменов индийского происхождения Гупта. В 2016 году один из братьев Гупта - Атул - вошел в число богатейших людей Южной Африки. Семья Гупта поддерживает тесные связи с правительством президента Джейкоба Зумы. Как утверждают СМИ, семья влияет на назначение министров и других высокопоставленных чиновников.

Британские пиарщики из Bell Pottinger приложили усилия, чтобы отвлечь внимание общественности от семьи Гупта и ее связей с руководством страны и переключить на другие проблемы. В частности, на проблему «засилья белого капитала» в стране. Кампания велась в том числе через социальные сети под хэштэгом #WhiteMonopolyCapital (монополия белого капитала).

В июле этого года после начала расследования Ассоциации PR-консультантов генеральный директор Bell Pottinger Джеймс Гендерсон публично извинился за деятельность компании в Южной Африке. А в минувшие выходные, не дожидаясь публикации результатов расследования, он подал в отставку.

Лорд Белл и Беларусь

В декабре 2012-го в интернете появилась отчет компании лорда Белла Chime Communications из Великобритании о работе для улучшения имиджа Беларуси на международной арене в 2008-2009 годах. Из белорусского бюджета за этот пиар было заплачено 10 миллионов евро.

Контракт белорусского правительства с лордом Беллом действовал один год. Он был подписан в июле 2008 года, а 16 августа из тюрьмы был освобожден экс-кандидат на выборах президента Александр Козулин. Освобождение политзаключенных лорд Белл назвал одной из причин тогдашнего улучшения имиджа Беларуси и снятия некоторых международных санкций.

Ранее лорд Белл признал, что PR-компания Bell Pottinger Group, которая в 2008-2009 гг. работала для улучшения имиджа Беларуси и Александра Лукашенко на Западе, получала гонорары исключительно от правительства Беларуси.