20 лет борьбы под бело-красно-белым флагом 1 6.09.2017, 8:56

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6 сентября 1997 года был создан «Молодой фронт».

Ставший первой организацией для многих молодежных и политических лидеров «Молодой фронт» был создан 6 сентября 1997 года. Участники учредительного съезда вспоминают, что первоначально хотели провести его в День белорусской воинской славы 8 сентября, однако эта дата пришлась на будний день, поэтому съезд решили перенести на 6-е.

Толчком к созданию организации стали события весны 1997 года, когда акции протеста проходили в Минске чуть не еженедельно. «Люди в то время были очень озлоблены на власти. Выходили с желанием поговорить, даже подраться с правоохранителями. Мы легко могли после митинга пойти шествием к посольству России и пикетировать его», - вспоминает Алексей Янукевич.

В результате идея создать молодежную оппозиционную организацию была реализована за несколько месяцев поездок по регионам. Уже через два года только в Минске насчитывалось более 200 активистов «Молодого Фронта», еще примерно столько же их было в регионах.

«Радыё Свабода» попросило создателей первой политической молодежной организации страны поделиться снимками из старых фотоальбомов. Некоторые из них публикуются впервые.

Выступление Павла Северинца на первом съезде «Молодого Фронта». 6 сентября 1997 года.

Зима 1998 году, акция на площади Якуба Коласа. Слева направо: Андрей Сергеев, Александр Шибко, Алексей Черняев.

2 апреля 1998 года. Павел Северинец проходит через кордон спецназа, его арестуют через несколько минут. В СИЗО на улице Володарского он проведет два месяца.

«Чернобыльский шлях - 1998». Акция в поддержку арестованного Павла Северинца. Будущему лидеру БНФ Алексею Янукевичу (второй слева в первом ряду) здесь 22 года.

Руководство «Молодого Фронта» едет в Киев на встречу с Зеноном Пoзняком. 1998 год. Слева направо: Александр Корниленко (не входил в состав руководителей «МФ»), Алина Шалина, Павел Северинец, Евгений Скочкo, Андрей Петров, Алексей Янукевич.

Павел Северинец и Алексей Янукевич у тогдашней Управы БНФ на Варвашени, 1999 год.

1999 год, одна из первых пресс-конференций «Молодого Фронта». Бывшая управа БНФ на улице Варвашени. В первом ряду слева направо: Алексей Янукевич, Екатерина Беспалова, Павел Северинец, Александр Стрельцов. Во втором: Евгений Скочкo, Ольга Анципович, Андрей Петров, Алексей Шеин.

«Марш свободы». Во главе шествия руководитель Койдановской организации «МФ» Евгений Афнагель. 1999 г.

Осень 1999 года, акция «Молодого Фронта» в Бресте.

2000 год, акция в поддержку исчезнувших политиков и журналистов на Октябрьской площади Минска.

Поездка руководства и активистов организации в Чехию на встречу с Вацлавом Гавелом. Весна 2000 года.

Конгресс белорусской молодежи, 2001 год. Почти все мероприятия и съезды в первые годы существования «Молодой Фронт» проводил в ДК «Сукно».

Акция девушек «Молодого Фронта», которые протестовали против ареста активистов организации «Край» в Гродно.