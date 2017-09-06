Как выглядят самые дешевые квартиры Минска 12 6.09.2017, 8:59

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Такое можно увидеть только в советском кино.

На продажу в Минске выставили двухкомнатную квартиру всего за $22 900 по курсу. Семь минут от станции метро «Михалово», «сталинка», потолки выше 3 метров и какой-никакой косметический ремонт. Надо брать? Давно выстроилась бы очередь, если бы не один существенный недостаток: из инженерных коммуникаций в квартире только центральное отопление и электричество. Вода — в колонке на улице, там же туалет деревенского образца… В таких условиях в столичном переулке Минина люди живут более полувека. Журналисты onliner.by побывали в минском доме, где продаются самые дешевые квартиры, и пообщались с его жильцами.

За последние два-три года Минск без капли сожаления избавился от нескольких барачных кварталов. Нет больше страшных двухэтажек на Жуковского, в которых хозяйничали бомжи, исчезли здания-призраки на улице Нововиленской, пошли под снос притоны во 2-м переулке Багратиона. Город меняется к лучшему. Застройщики вынашивают планы по реконструкции Осмоловки и уплотнению старых кварталов, где люди готовы бросаться под экскаватор, тогда как в разных районах столицы все еще влачат существование дома без простейших благ цивилизации. В таких местах люди действительно ждут сноса, только вот инвесторы не спешат.

«Двушка» за $22 900

Большинство минчан никогда не знали и не узнают о переулке Кузьмы Минина. Он затерялся где-то среди промзон и автобаз в районе улицы Железнодорожной. Вдоль короткой тупиковой улицы стоят приземистые частные дома, ранее служившие общежитиями для работников комбината силикатных изделий. Единственный на весь квартал двухэтажный многоквартирный дом построен, судя по выбитым на фасаде цифрам, в 1953 году. Здесь на первом этаже и продается самая дешевая минская «двушка».

Вероятно, двухэтажка раньше тоже была общежитием, на что указывают длинные коридоры, захламленные старой мебелью и разными вещами. Здесь же в отсутствие балконов жильцам приходится сушить на натянутых веревках белье.

В продаваемую квартиру попасть не удалось: дома никого не было. О ее состоянии можно судить по фотографиям в объявлении. Обстановка незамысловатая: шкаф, журнальный столик, раскладной диван, кухонные шкафчики. В одной из комнат над раковиной смонтирован рукомойник дачного типа, рядом ведра. Для приготовления еды есть электрическая печь с двумя конфорками.

Несмотря на скромную площадь (всего 31,7 кв. м), в квартире имеются две изолированные жилые комнаты и прихожая-кухня. Риелторы назвали бы такую планировку модным нынче термином «евродвушка».

— Да, воды и канализации действительно нет, но вы можете самостоятельно все провести и узаконить, — отвечает на телефонный звонок агент. — Небольшой торг, думаю, возможен.

Жильцы многих квартир в самом деле подключились к водопроводу и канализации, поменяли окна, сделали ремонты и перепланировки (кто законно, а кто и нет) — за свои деньги обеспечили себя городским комфортом. Кто-то даже фасад утеплил, а кто-то ведет полубарачный образ жизни.

«В Брестской области у нас квартира и два дома, но вынуждены жить здесь»

— Мы с мужем переехали сюда в апреле, снимаем «двушку» за 290 рублей в месяц, — говорит квартирантка Инна. — Сами мы из Брестской области, из Ляховичского района. Там у нас нормальная квартира и два дома. Живи где хочешь, только вот зарплата копеечная. Четыре года назад мужу на стройке платили 1,8 млн. За такие деньги не проживешь: сапоги дороже стоят. Тогда мы собрались и уехали в Минск. В Минске учится наша дочь, здесь же сын устроился — рядом семье жить проще. Так что по большому счету мы всем довольны.

За свои деньги квартира аккуратная, есть вода и канализация, бойлер в ванной висит. Подъезд, конечно, страшный, дверь нараспашку, коты шныряют. ЖЭС сносно, но обслуживает дом. Недавно сыпали что-то от блох. Посмотрим, что будет зимой. Не понравится — съедем в другой район. Нас здесь никто не держит.

Купил «трешку» в 10 минутах от метро по цене «однушки» на окраине

Еще один местный житель — молодой человек, представившийся айтишником. Попросил себя не фотографировать.

— Живу здесь с 2014 года. Как я понимаю, когда-то это были три общажные комнаты, объединенные в одну квартиру площадью 50 кв. м. По цене все вышло очень даже неплохо. За такие деньги я мог рассматривать разве что обшарпанные «однушки» на окраинах. А здесь считай трехкомнатная квартира в 10 минутах от метро.

Соседи разные. У кого-то ремонт и все дела, кто-то с ведром во двор ходит. Зависит от «лайфстайла». Я тоже подключил воду и канализацию, все узаконил. Чтобы провести все коммуникации, надо тысяч 5—10 и много беготни. Хотел пойти дальше и обустроить мансарду на чердаке, сделать себе двухэтажный лофт. Не получилось: прямо над квартирой проходят трубы отопления.

Дом, конечно, атмосферный. Строили его хозспособом рабочие силикатного завода. Одних он пугает, другие говорят: «Вау! Такое только в советском кино можно увидеть». Как по мне, место тихое, спокойное. Шумоизоляция лучше, чем в панельке. С потолка не капает. Из окна я вижу фруктовый сад, а не какую-нибудь серую стену. Но если нас когда-нибудь и снесут, жалеть никто не будет. При адекватной компенсации, само собой.

«Мы живем в доме-призраке?»

В доме, на удивление, немало молодежи. Разговорились с девушкой по имени Виктория.

— Эта квартира досталась от бабушки. Бо́льшую часть жизни мы провели здесь в каких-то деревенских условиях. За водой ходили к колонке, мылись в бане или на заводе. Лишь недавно подключилась к канализации. Это хлопотно и недешево, — девушка показывает комнату, где душевая кабина и унитаз соседствуют с кухней. — Конечно, то, что вы сейчас видите, ужасно. Но, поверьте, в детстве о туалете и горячей воде дома я могла только мечтать.

Сейчас стоит вопрос ремонта крыши. Виктория указывает на отслоившиеся обои по всей квартире, подтеки на потолке.

— Кто должен этим заниматься? Я считаю, ЖЭС, ЖРЭО. Легко сказать: сделайте сами. Финансовые возможности у всех разные, — вздыхает девушка.

— Недавно в школе, где учится дочь, заполняли анкеты. Я честно написала: условия проживания — неудовлетворительные. Потолок течет, блохи в квартиру лезут, вместо центрального газоснабжения — баллон в прихожей, туалет вы сами видите где… С 1953 года в доме не было капремонта, — Виктория достает одну из последних жировок, где в графе «Капитальный ремонт» значится сумма 3,36 рубля, а в графе «Техобслуживание» — 2,68 рубля. — Платим каждый месяц непонятно за что.

Недавно Виктория собрала подписи жильцов дома и направила обращение в районную администрацию с требованием прояснить статус дома в переулке Минина.

— Наш дом не числится в едином государственном регистре недвижимого имущества. Соседние здания есть, а нашего нет. Как это понимать? Мы живем в доме-призраке?

Сергей, проживший в «призрачном» доме 47 лет, от расспросов отмахнулся.

— Мне нормально, я привык, — был немногословен мужчина. — Моюсь в бане. Нет денег на ремонт, что тут обсуждать?

В соседнем квартале сохранился еще один полубарачный дом, где часть жильцов до сих пор ходят во двор к постройке с буквами «М» и «Ж». Один из подъездов двухэтажки напоминает вход в заброшенный бункер времен холодной войны.

— Дому почти 70 лет. После войны моя бабка с карабином в руках водила сюда на стройку пленных немцев, — говорит местный житель Сергей. — Раньше люди готовили еду прямо в коридорах, на керосинках. Многие сделали ремонты, а для нас с мамой мало что изменилось. Жизнь такая… Если дадут квартиру в Каменной Горке — без раздумий перееду.

Что будет дальше? Капремонт двухэтажкам не светит. Модернизация таких домов в Минске признана экономически нецелесообразной. Ни архитектурной, ни исторической ценности постройки в районе улицы Минина не представляют. Остается жить в ожидании сноса. Сколько еще ждать, не знает никто.

В 2015 году проект детального планирования района выносился на общественное обсуждение. Тогда архитекторы говорили о сносе жилых домов на улице и в переулке Минина до 2019 года. На их месте сформируют инвестиционные участки для размещения новых производств.

— Снос планируется, но инвестора пока нет, — коротко ответили на наш вопрос в администрации Московского района.