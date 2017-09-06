«Ямины по щиколотку! За что я деньги плачу?» 5 6.09.2017, 9:28

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Крик души вилейской автолюбительницы.

В редакцию kraj.by обратилась вилейчанка Светлана. Автолюбительницу со стажем более 10 лет возмутило состояние проезжей части, ведущей к станции техосмотра.

Видео, где читательница демонстрирует ямы на дороге, она выложила на YouTube. Чтобы их объехать, водителям приходится применять навыки фигурного вождения и выезжать на «встречку», говорит она.

«Из-за плохой дороги лампочки в фарах стрясаются так, что на техосмотр отправляют повторно»

Из-за плохого асфальтового покрытия, по словам Светланы, проходить процедуру ТО в этом году ей пришлось два раза.

– По этой дороге я езжу около года, так как попутно подвожу на работу соседку. Асфальт все такой же. Иногда ЖКХ возле себя засыпает ямы, но они очень быстро появляются снова. За дороги я плачу налог в 184 рубля. Непонятно, за что я плачу? – удивляется женщина. – Вся дорога полностью в яминах по щиколотку. Подвеска убивается моментально, а лампочки в фарах стрясаются так, что ТО отправляют по второму разу проходить.

Вилейчанка отмечает, что качеством дорожного покрытия недовольна не только она.

– Многие мои друзья работают в организациях, рядом с которыми проходит эта дорога, и все ее матерят. Они были только «за», чтобы снять видео и отправить его куда-нибудь, чтобы меры приняли. Поражает, что у нас свой асфальтный завод, но денег на все дороги, чтобы их починить, нет или не запланировано.

Вилейское ЖКХ: «Это производственный проезд. ЖКХ обслуживает только улицы Вилейки и Вилейского района»

В ответе на официальный запрос портала Вилейское ЖКХ пояснило, что участок дороги от улицы 1 мая до территорий ДУП «ПМК-185» является производственным проездом к следующим предприятиям: ГУП «Вилейское ЖКХ», «Автобусный парк №5», Вилейский РГС филиала ПУ «Молодечногаз», ДУП «ПМК-185».

ЖКХ обслуживает только улицы Вилейки и Вилейского района. Содержать и обслуживать производственные проезды, об одном из которых говорила наша читательница, должны предприятия, к которым они ведут.

В Вилейском ЖКХ также отметили, что «устранение ямочности на участке от улицы 1 Мая до производственной базы ЖКХ производится собственными силами по мере необходимости, что и было выполнено в 2017 году».

Кроме того, как сообщается в официальном ответе, «расположенные за территорией Вилейского ЖКХ предприятия не принимают участия в содержании асфальтобетонного полотна производственного проезда в целях безопасности дорожного движения, хотя в Вилейке имеются службы, осуществляющие ремонтные работы дорог на договорной основе».