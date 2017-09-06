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Наклейки с призывом выйти 8 сентября на Площадь появились по всему Минску

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  • 6.09.2017, 9:58
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До Акции предупреждения осталось всего несколько дней.

Каждый день в столице появляются новые стикеры и листовки с информацией об Акции предупреждения.

Их расклеивают как в центре Минска, так и в спальных районах, возле торговых центров и рынков, на остановках общественного транспорта, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

— До Акции предупреждения осталось пару дней. Давайте используем это время с максимальной пользой — разошлем смс с информацией о ней друзьям и знакомым, расскажем на своей странице в соцсетях, позвоним близким. От массовости акции зависит будущее страны. наши враги должны увидеть, что белорусы будут защищать свою родину, — говорят активисты, которые распространяют наклейки и листовки.

Напомним, Акция предупреждения возможной российской агрессии начнется 8 сентября в 19:00 на октябрьской площади Минска.


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