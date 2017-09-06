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Валерий Исаев: Откуда может появиться блеск в глазах футболистов?

  • 6.09.2017, 10:10
Валерий Исаев

Для игры с полной самоотдачей нужно быть патриотом своей страны.

Белорусский агент Валерий Исаев поделился с tribuna.com мнением об отсутствии блеска в глаза футбoлистов сборной.

- Вспомните, с какой самоотдачей и с каким блеском в глазах эти же футболисты вырывали у итальянцев путевку на молодежный Евро.

– А откуда может появиться блеск в глазах, если единицы белорусских игроков публично высказались по поводу независимости Беларуси? Футболистов нельзя в этом винить, ведь многие ребята родились в переходный для страны период. Поверьте, шесть лет назад игроки радовались просто вызову в сборную, а не вызову именно в сборную Беларуси. Они кайфовали от коллектива, которому в итоге удалось пробиться на топ-турнир.

При этом поколение игроков 88-89 добилось многого – вышло на Олимпиаду. Ребята, Беларусь и в советское время не была суперфутбольной страной. Лишь одна команд из БССР играла в высшей союзной лиге, причем наполовину состояла из игроков бывшего СССР. Остальные клубы играли во второй лиге и скажу вам откровенно, уровень той лиги был, наверное, повыше сегодняшнего чемпионата Беларуси. В этом турнире у «Крумкачоў» не было бы даже полушанса на какие-то высокие места. Когда мы успели превратиться в сильную футбольную державу? У нас всегда были средние игроки, которые при определенных обстоятельствах могли добиться какого-то результата.

Если мы говорим только о сборной сегодня, то пример Олега Дулуба показал, что от тренера зависит многое. Можно выглядеть интересно и достойно и с нашими футболистами поколения 88-89.


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